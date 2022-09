O famoso ex-jogador inglês aguardou, como milhares de pessoas, para poder se despedir da monarca cujo corpo está em câmara ardente, em Londres. Um deputado convidou-o a furar a fila, mas ele negou. Veja o tributo de Beckham, em lágrimas, à rainha.

David Beckham recusou furar fila e esperou 13 horas para homenagear rainha

Redação O famoso ex-jogador inglês aguardou, como milhares de pessoas, para poder se despedir da monarca cujo corpo está em câmara ardente, em Londres. Um deputado convidou-o a furar a fila, mas ele negou. Veja o tributo de Beckham, em lágrimas, à rainha.

De boné preto, a condizer com o fato e gravata, em sinal de luto por Isabel II, o famoso ex-futebolista David Beckham esperou ontem 13 horas para poder visitar o caixão da rainha britânica em Westminster Hall, Londres, numa última despedida à monarca falecida, aos 96 anos, dia 8 setembro.

O ex-capitão da seleção inglesa, que conheceu pessoalmente a monarca britânica, esperou calmamente junto com os milhares de pessoas que têm feito longas filas para um última homenagem. Segundo o Daily Mail, Beckham foi convidado por um deputado a deixar a fila e dirigir-se diretamente à sala onde repousa a monarca, dado que o político poderia levar quatro pessoas consigo. Mas, o ex-futebolista recusou o convite preferindo aguardar como todos os cidadãos. Uma decisão que tomou em memória do seu avô, Joseph West, um monárquico convicto, que também "não teria passado à frente" dos outros cidadãos e ficaria "desapontado" com o neto, se ele o fizesse.

"Todos nós queremos estar aqui juntos. Todos nós celebrar a vida incrível de nossa rainha e acho que algo assim hoje deve ser compartilhado juntos”, declarou Beckham à BBC News.

"Tive muita sorte em ter passado momentos da minha vida com a Sua Majestade", declarou o ex-futebolista que foi condecorado com a Ordem do Império Britânico por Isabel II, em 2003. Também a sua mulher Vitoria Beckham recebeu a mesma condecoração, mas pelo príncipe William, em 2017.

5 David Beckham, ex-capitão da seleção inglesa, na fila em Westminster, para se despedir da monarca britânica. Elena Giuliano/PA Wire/dpa

David Beckham chegou às 02h00 de sexta-feira à longa fila em Westminster, tendo conseguido passar despercebido até pelas 12h00. A sua presença causou sensação mas continuou calmo e fez declarações à imprensa que o ia abordando. "Pensei que se chegasse às duas da manhã seria um pouco mais calmo, mas estava errado", disse o antigo craque do Manchester United e Real Madrid à ITV News.



Fotogaleria. Família real emocionada no cortejo fúnebre de Isabel II O rei Carlos, os príncipes William e Harry e restantes filhos da monarca britânica acompanharam o corpo de Isabel II de Buckingham até Westminster. Milhares de pessoas continuam a despedir-se da soberana.

Quando finalmente entrou no Salão e passou pelo caixão da monarca britânica, David Beckham não conseguiu evitar as lágrimas.

O corpo de Isabel II vai estar em câmara ardente naquele local, até às 6h30 de segunda-feira, dia do funeral.

