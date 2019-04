Popular naturalista britânico revela preocupação com o que possa acontecer nos próximos anos.

David Attenborough apoia manifestações dos jovens pelo clima

A luta dos jovens à escala mundial para que os Governos atuem face às alterações climáticas tem mais um rosto mediático a favor: trata-se do britânico David Attenborough, o popular naturalista e apresentador de documentários sobre a Natureza que, durante mais de 50 anos, ensinou milhões de telespectadores pelo mundo fora. "A indignação dos jovens é muito justificada. Eles compreendem as descobertas da ciência acerca da nossa dependência da Natureza. A minha geração não serve como exemplo dessa compreensão, pois fizemos coisas terríveis", afirmou, citado pelo diário The Guardian, a propósito de uma entrevista que concedeu a Christiana Figueres, antiga responsável da ONU para a área do clima.

De acordo com a publicação britânica, Attenborough considera que os protestos dos jovens são encorajadores. "São o principal argumento para eu pensar que estamos a fazer progressos. Se isso não acontecesse, seria o nosso fim". Ainda assim, questionado a propósito do mundo que será legado aos seus netos, o naturalista mostrou-se preocupado. "Não posso sequer pensar nisso, porque não aguento. Tenho quase 93 anos, portanto não estarei aqui durante muito mais tempo, mas os sinais que vejo são preocupantes", reconheceu.



O movimento de protesto contra a inação dos Governos em função das alterações climáticas, que tem deixado diversos exemplos ruidosos por todo o mundo, incluindo milhares de participantes no Luxemburgo a 15 de março, onde está agendada outra manifestação para 24 de maio, prossegue esta sexta-feira. A polícia britânica tem realizado inúmeras detenções durante os protestos. O português Guilherme Serôdio, um dos fundadores do grupo Extinction Rebellion, cujas ações neste âmbito têm marcado a atualidade, incluindo um bloqueio à bolsa de Londres, a manifestação no topo de um comboio ou um protesto seminu no Parlamento britânico, afirmou em entrevista ao Contacto que "o poder político está a perder legitimidade porque não faz face à crise climática". Greta Thunberg, a jovem ativista sueca que ergueu a sua voz e transformou a sua greve na escola num movimento internacional a exigir medidas governamentais contra as alterações climáticas, foi recentemente incentivada a prosseguir o combate pelo próprio Papa Francisco.



