Foram também apreendidos 51 milhões de euros em dinheiro e moeda virtual.

Tráfico de droga

Dark Web. Europol detém quase 300 pessoas em operação mundial

Redação Foram também apreendidos 51 milhões de euros em dinheiro e moeda virtual.

Uma operação global de combate ao comércio ilegal na ‘dark web’ levou a 288 detenções e à apreensão de cerca de 51 milhões de euros em dinheiro e moeda virtual, anunciou a Europol.

“As autoridades apreenderam a plataforma ilegal (…) ‘Monopoly Market’ e detiveram 288 suspeitos de envolvimento na compra ou venda de droga na ‘dark web’”, referiu a polícia europeia em comunicado.

“A nossa coligação de autoridades em três continentes prova que todos nos saímos melhor quando trabalhamos em conjunto”, destacou a diretora executiva da Europol, Catherine De Bolle.

A operação ‘SpecTor’ foi coordenada pela Europol e envolveu nove países, entre os quais os Estados Unidos, o Brasil e sete países europeus.

Foram efetuadas detenções em toda a UE - incluindo 52 na Alemanha, dez nos Países Baixos e cinco em França - mas também no Reino Unido (158), nos EUA (55) e uma pessoa foi detida no Brasil. Alguns dos vendedores detidos "estavam também activos noutros mercados ilícitos", segundo a Europol, que sublinhou que alguns deles eram alvos de "elevado valor" e congratulou-se com uma nova operação que "dificulta ainda mais o comércio de drogas e bens ilícitos na dark web". Entre as drogas apreendidas, estavam mais de 258 quilos de anfetaminas, 43 quilos de cocaína, 43 quilos de MDMA e mais de 10 quilos de LSD, comprimidos de ecstasy e 117 armas de fogo.

As investigações para identificar indivíduos adicionais por trás das contas na 'dark web' ainda estão em curso.







(Com agências)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.