A atual vaga da Omicron na Europa pode conduzir ao final da pandemia, depois de março. O diretor da OMS Europa explica porquê, mas continua a apelar à vacinação e à prudência.

Daqui a dois meses podemos chegar ao fim da pandemia? Podemos, diz OMS

A partir de março, o Luxemburgo, Portugal e outros países da Europa poderão, finalmente, respirar de alívio e decretar o fim da pandemia da covid-19 que há dois anos assola o planeta. Contudo, há que manter a prudência e continuar a apostar na vacinação, realça a Organização Mundial de Saúde (OMS).



"É plausível que a região [Europa] se esteja a aproximar do fim da pandemia", declarou Hans Kluge, diretor da OMS Europa este domingo. A OMS estima que a Omicron deverá infetar 60% da população europeia até 1 de março, e será este nível de contágio que permitirá sair da pandemia, a par com a vacinação.

"Assim que a vaga Omicron tiver diminuído, haverá algumas semanas e meses de imunidade global, quer por causa da vacina, quer porque as pessoas ficarão imunes devido à infeção, e também um declínio devido à sazonalidade", explicou Hans Kluge.

A OMS espera então "um período de calma até ao possível regresso da covid-19 no final do ano", mas isso não significará "necessariamente o regresso da pandemia", adiantou este especialista.

Espanha quer tratar covid-19 como se fosse uma gripe Espanha está a preparar terreno para tratar a próxima vaga de contágios de covid-19 não como emergência sanitária, mas sim da mesma forma de uma doença como a gripe, com que já nos habituámos a conviver.

Há, no entanto, que manter a prudência porque não se está a falar da entrada imediata numa "era endémica", ou seja, de tratar a covid-19 como uma gripe sazonal.



"Endémico significa (...) que podemos prever o que vai acontecer, e este vírus já surpreendeu mais de uma vez. Portanto, temos de ser muito cuidadosos", especialmente porque até agora a Omicron tem sido dominante em países com elevada cobertura vacinal, insistiu Hans Kluge.

Maior resistência às variantes

Para além da persistência da variante Delta, que possui um risco maior de doença grave do que a Omicron, apesar da Omicron ser mais contagiosa, poderão surgir ainda outras mutações do vírus original da covid-19.

Mesmo assim, com a imunidade adquirida pela infeção da Omicron e com as vacinas, a resistência ao vírus será muito maior, acreditam os especialistas. "Vamos ser muito mais resistentes, inclusive a novas variantes", considerou, por seu turno, Thierry Breton, comissário europeu para o mercado interno, ao canal de televisão francês LCI, também este domingo.

A União Europeia estará pronta para "adaptar vacinas de ARN de mensageiro, se for necessário" e "lidar com uma variante virulenta", garantiu este responsável.

Depois de 18 de janeiro, a Omicron representa já 15% dos novos casos covid-19 entre os 53 países da região europeia da OMS, alguns dos quais na Ásia Central, de acordo com os dados do organismo. Muito mais do que na semana anterior.

Nos 27 estados-membros da UE, bem como na Islândia, Liechtenstein e Noruega, a variante que surgiu no final de novembro - mais contagiosa do que a Delta, mas menos virulenta, especialmente entre os vacinados - é agora dominante, de acordo com a OMS Europa.

França vai aligeirar restrições sanitárias. O que muda a partir de fevereiro? O Governo francês anunciou esta quinta-feira, 20, o fim de algumas restrições contra a covid-19 a partir de fevereiro, como teletrabalho obrigatório ou lotação limitada de espaços fechados, com o 'passe vacinal' a entrar em vigor segunda-feira.

Quanto à Rússia, anunciou este domingo um novo recorde diário de contaminações pelo terceiro dia consecutivo, devido à propagação devido à Omicron.

Mudar as políticas públicas

Com a explosão do número de contaminações, trata-se agora de modificar as políticas públicas para "minimizar a perturbação e (...) proteger os vulneráveis", deixando as autoridades sanitárias de se concentrarem apenas na redução da transmissão, defendeu Hans Kluge.

Neste contexto, o diretor da OMS Europa apelou a todos os cidadãos para assumirem responsabilidades. "Se não se sentir bem fique em casa, faça um autoteste. Se for positivo, isole-se", pediu.

O objetivo é estabilizar a situação sanitária em toda a Europa, onde as lacunas na vacinação covid são colossais, variando entre 25% a 95% da população dependendo do país da região, o que pode levar a vários graus de sobrelotação hospitalar.

"Estabilizar significa que o sistema de saúde já não está sobrecarregado pela covid-19 e pode continuar a prestar serviços de saúde essenciais, que infelizmente foram gravemente perturbados, nas áreas do cancro, doenças cardiovasculares e imunitárias", salientou Kluge.

Bélgica levanta restrições por considerar propagação da doença controlada Entre os setores que poderão reabrir em breve figuram os parques de diversões, os jardins zoológicos, as pistas de bowling e os salões de jogos. O público poderá também regressar aos estádios a partir de 28 de janeiro, com um máximo de 70% da capacidade.

"Este não é o momento de jogar à roleta russa", frisou o diretor europeu da OMS. As pessoas têm de continuar a ser muito encorajadas para se vacinarem, a receber a dose de reforço e a seguir as medidas preventivas, quer públicas quer os gestos barreira.

Fora da Europa também há países que acreditam que o fim da pandemia poderá estar para breve. Na África do Sul, onde a variante Omicron foi sequenciada pela primeira vez em novembro, tem havido uma tendência descendente no número de novos casos durante as últimas quatro semanas. Nos EUA, o conselheiro de saúde da Casa Branca, Anthony Fauci, declarou no domingo, com um otimismo cauteloso, que uma "reviravolta" na situação da covid-19 poderá ser esperada nos EUA.

