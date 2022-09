As três marcas estão numa lista de nove grandes empresas que são acusadas por ONGs francesas de pouco ou nada fazer para combater o problema.

Mundo 2 min.

Ambiente

Danone, Nestlé e McDonald's têm de fazer mais contra a poluição por plástico

AFP As três marcas estão numa lista de nove grandes empresas que são acusadas por ONGs francesas de pouco ou nada fazer para combater o problema.

Três ONG francesas alertam esta quarta-feira nove grandes empresas alimentares para fazerem mais para combater a poluição por plásticos, um flagelo que ameaça a biodiversidade global e a saúde humana, como parte do seu "dever de vigilância".



Poluição causada por plásticos ultrapassa os "limites" do planeta Atualmente, o plástico na Terra representa quatro vezes a biomassa de todos os animais vivos, de acordo com estudos científicos.

Em comunicado de imprensa, a ClientEarth, Surfrider Foundation Europe e a Zero Waste France acusam os grupos Auchan, Carrefour, Casino, Danone, Lactalis, Les Mousquetaires, Picard Surgelés, bem como a Nestlé France e a McDonald's France, de propor "planos de vigilância que são, na melhor das hipóteses, insuficientes para identificar riscos e prevenir danos e, na pior das hipóteses, inexistentes".

Empresas têm três meses para cumprir obrigações

Contudo, desde 2017, a lei francesa sobre o dever de vigilância obriga as empresas sediadas em França (e que empregam mais de 5.000 pessoas no país, ou mais de 10.000 em todo o mundo), a tomar medidas eficazes para prevenir os atentados aos direitos humanos e ao ambiente em toda a sua cadeia de abastecimento, inclusive através de um "plano de vigilância".

"Queremos criar um choque de "desplastificação", e é preciso que elas (estas empresas) se coloquem num bom rumo, com ações mensuráveis", disse à AFP Antidia Citores, porta-voz da coligação de ONGs, sublinhando que "o plástico causa danos ao ambiente, à saúde e aos direitos humanos".

Fim do plástico para frutas e legumes. O que muda com as novas leis anti-resíduos no Luxemburgo? O Luxemburgo vai votar em breve a aprovação de um conjunto de medidas para reduzir os resíduos de embalagens alimentares. A União dos Consumidores e a Horesca dizem que a mudança de hábitos deve partir das pessoas.

"Temos estado em diálogo com a maioria destas empresas há anos" sobre esta questão, referiu, dizendo que "estas notificações formais são uma continuação deste diálogo, quando é claro que não se está a fazer nada ou o suficiente".

De acordo com a lei, as empresas têm três meses para cumprir as suas obrigações e possivelmente entrar em diálogo com as ONG. No final deste período, estas têm a possibilidade de instaurar processos judiciais.

Produtos recicláveis longe de serem suficientes

"Estamos a pedir-lhes que façam coisas extremamente precisas e individuais", disse Sébastien Mabile, um dos advogados das ONG. E observou, por exemplo, que, quando existem, "as estratégias baseiam-se quase exclusivamente em produtos recicláveis, dos quais sabemos que apenas uma pequena parte é efetivamente reciclada".

"Estamos a pedir-lhes uma trajetória detalhada sobre compromissos voluntários", insistiu François de Cambiaire, outro advogado da coligação.

A ONU lançou em março a elaboração de um tratado internacional de luta contra a poluição plástica, que continua a aumentar.

Existem cerca de 16 milhões de toneladas de microplástico no fundo do mar Novas investigações mostram que a quantidade de fragmentos incrustados no fundo do mar é muito maior do que o plástico a flutuar na superfície do oceano.

De acordo com as últimas estimativas da OCDE, cerca de 460 milhões de toneladas de plásticos foram produzidas em 2019 em todo o mundo, gerando 353 milhões de toneladas de resíduos, dos quais menos de 10% são atualmente reciclados e 22% são depositados em aterros, queimados ao ar livre ou libertados no ambiente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.