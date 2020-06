Esta é uma das medidas decretadas pelas autoridade no âmbito da “nova normalidade” para evitar a propagação do novo coronavírus.

Dançar com estranhos em discotecas está proibido na Catalunha

O Governo catalão aprovou um regulamento que proíbe a dança entre estranhos em locais de entretenimento. A partir de agora, depois de o país ter entrado na "nova normalidade", no domingo, na Catalunha será permitido dançar em estabelecimentos hoteleiros e restaurantes ou outras instalações de lazer, mas apenas se as pessoas que dançam juntas pertencerem a um grupo com contacto próximo e muito regular.



A associação empresarial de estabelecimentos noturnos FECASARM já emitiu um comunicado em que manifesta o seu descontentamento com a decisão, que qualificaram de "apressada", e exigiu uma explicação e criticou o facto de ter sido tomada sem "ter passado previamente pela mesa de trabalho" com os representantes do setor.

