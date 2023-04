As imagens de vídeo tornaram-se virais na internet, com muitos a considerarem inapropriado o comportamento do líder espiritual tibetano.

Dalai Lama pede desculpa por ter pedido a criança para lhe chupar a língua

Dalai Lama pediu publicamente desculpa, esta segunda-feira, depois de ter circulado um vídeo na internet, onde se vê o líder budista a beijar uma criança na boca, à qual pediu depois para que lhe chupasse a língua.

O Dalai Lama "deseja pedir desculpa ao menino e à sua família, assim como aos seus muitos amigos em todo o mundo pelo mal que as suas palavras possam ter causado", refere uma declaração publicada na sua conta do Twitter.

"Sua Santidade brinca frequentemente com pessoas que encontra de uma forma inocente e lúdica, mesmo em público e perante as câmaras fotográficas", justifica o líder tibetano na mesma declaração, na qual conclui que "lamenta o incidente".

Segundo, vários órgãos de comunicação social, as imagens são de um evento ocorrido me fevereiro passado em Dharamshala, a cidade montanhosa do norte da Índia que serve de base a Dalai Lama e ao governo tibetano no exílio.

No vídeo que circulou online, o rapaz é visto a perguntar se pode abraçar o Dalai Lama. Por sua indicação, o rapaz começa por beijar-lhe a face e dar-lhe um abraço. Depois, enquanto segura a mão do rapaz, o Dalai Lama inclina-se e beija-o nos lábios. O líder budista coloca então a sua testa encostada à do rapaz, antes de pôr a língua de fora e é possível ouvi-lo dizer à criança: “Chupa-me a língua”. Perante a situação insólita, a criança também mostra a sua língua e inclina-se na direção do Dalai Lama, provocando risos na assistência.

Depois desse momento, os dois ainda terão ficado a falar mais algum tempo, tendo-se abraçado novamente, refere a BBC.

As imagens de vídeo tornaram-se, contudo, virais nas redes sociais com muitos a considerarem o comportamento de Sua Santidade inapropriado.



De acordo com a Bloomberg, o governo indiano não comentou o vídeo nem a onda de críticas que se gerou.

Também o gabinete do Dalai Lama disse que não faria quaisquer comentários adicionais além da mensagem publicada no Twitter, escreve a mesma agência.

(Com agências)



