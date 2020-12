Investigadores canadianos confirmam aumento da prevalência da depressão, ansiedade e transtorno pós-traumático como consequência da crise sanitária.

Mundo 4 min.

Dados confirmam impacto da pandemia na saúde mental

Investigadores canadianos confirmam aumento da prevalência da depressão, ansiedade e transtorno pós-traumático como consequência da crise sanitária.

A pandemia está a afetar a saúde mental de milhões de pessoas em todo o mundo. Confinamento, angústia financeira, isolamento físico e social, medo de contágio, preocupação com a família e amigos e incerteza. A lista de problemas não é curta. Já houve vários trabalhos jornalísticos, estudos académicos e opiniões de especialistas que mostram um panorama negro que tende a agravar-se mas, há alguns dias, saiu aquele que será o trabalho mais importante até ao momento sobre o impacto da pandemia na saúde mental.

As conclusões desta investigação confirmam a a gravidade do problema. "Inspirámo-nos em análises anteriores do impacto dos surtos de ébola na saúde mental de algumas comunidades africanas", afirma Jude Mary Cénat ao El País. É professora de psicologia clínica na Universidade de Ottawa e líder do grupo de peritos que realizou esta investigação sobre a covid-19 recentemente publicada na revista científica Psychiatry Research.

A equipa canadiana realizou uma meta-análise com dados de 55 estudos internacionais com mais de 190 mil participantes realizados entre janeiro e maio. Grande parte desta informação veio da China, mas também utilizaram números de trabalhos realizados em Itália, Estados Unidos, Peru, Espanha, Irão, entre outros países.

"Apesar de os estudos chineses serem os mais abundantes, os seus resultados não apresentaram diferenças significativas com outras áreas do mundo", explica Cénat. Os especialistas constataram que a prevalência da insónia foi de 24%, a do transtorno de stress pós-traumático atingiu 22%, a da depressão foi de 16% e a da ansiedade atingiu 15%. O artigo salienta que o transtorno de stress pós-traumático, ansiedade e depressão foram respetivamente cinco, quatro e três vezes mais frequentes em comparação com o que é normalmente relatado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), descreve o El País.

"Não foram observadas diferenças significativas por sexo ou região geográfica, nem entre a população em geral e os profissionais de saúde, exceto no caso de insónia", sustenta o artigo. A análise mostrou que os problemas de sono eram duas vezes mais pronunciados entre estes trabalhadores. "Precisamos de mais investigação para compreender melhor esta diferença. Muitos dados foram publicados nos últimos três meses e um estudo transversal é essencial. Contudo, outros trabalhos que estamos a fazer sobre saúde mental no rescaldo do terramoto no Haiti fornecem pistas. Verificámos que os níveis de depressão e ansiedade eram mais elevados entre os haitianos que deixaram o país rapidamente em comparação com os que ficaram. Quando se está na linha da frente, não se pode dar ao luxo de desistir. E a insónia é uma forma de os medos e preocupações se manifestarem", diz Cénat.

O trabalho dos canadianos argumenta - tendo em conta as pesquisas anteriores - que a insónia pode desencadear outros problemas, tais como a depressão e pensamentos suicidas. Assim, Jude Mary Cénat e a sua equipa alertam para o risco para a saúde mental dos profissionais de saúde, uma vez que estes indivíduos estejam menos expostos à pandemia. Cénat menciona que um estudo que realizaram na República Democrática do Congo mostrou que os problemas de saúde mental entre o pessoal que combateu o ébola aumentaram depois de os casos da doença terem diminuído. "Estes trabalhadores precisam de ser acompanhados. Acompanhar, criar uma rede de apoio, descobrir quem vai precisar de ajuda", acrescenta Cénat.

Em outubro, a OMS divulgou um relatório no qual observa que a crise da covid-19 perturbou ou paralisou os serviços de saúde mental críticos em 93% dos países do mundo. A agência salientou também que a emergência sanitária aumentou a necessidade destes serviços. "Os líderes mundiais devem agir rápida e decisivamente para investir mais em programas de saúde mental que salvem vidas, durante a pandemia e para além dela", defendeu Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. "Estes serviços foram reduzidos ou interrompidos durante um período de grande impacto na saúde mental, tanto para as pessoas que já tinham problemas como para outras que começaram a sofrer com eles. Deveríamos ter mostrado mais compreensão e inovação", alega Cénat.

A professora da Universidade de Ottawa insiste ao El País que é necessário continuar a trabalhar com os estudos que estão a ser publicados: "Por exemplo, devemos ter em conta as características sócio-demográficas e outros elementos que servem para construir um plano de resposta eficaz para esta e outras pandemias. Devemos também incorporar dados de pessoas que contraíram covid-19". Sobre este último ponto, um estudo publicado no início de novembro no The Lancet Psychiatry mostrou que 18% dos pacientes nos Estados Unidos que contraíram o coronavírus foram diagnosticados com um problema de saúde mental entre 14 e 90 dias após o teste positivo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.