Cuba. Uma ilha num mar de sanções

Donald Trump anunciou recentemente um aumento das sanções à ilha, devido à suposta interferência de Cuba nos assuntos internos da Venezuela. O Contacto foi ver como reagem os cubanos à perspetiva de novas dificuldades de vida.

Por Bruno Amaral de Carvalho



Chegar a Havana é aterrar na maior das ilhas das Caraíbas. Quando se abrem as portas do Aeroporto José Martí, a atmosfera tropical invade o peito de quem pisa Cuba. A mesma humidade que empapa a roupa também torna tudo mais lento. A funcionária da casa de câmbio troca vagarosamente cada nota e pergunta ao turista se quer também pesos cubanos. Desde que acabou a União Soviética que o país tem duas moedas. O peso cubano (CUP) e o peso convertível (CUC). Este último equivale a um dólar, ou seja, 24 CUP, que convém gravar na memória quando se é abordado por dezenas de taxistas que oferecem transporte até ao centro da capital cubana.

O país que decidiu desafiar Washington e expropriar as companhias norte-americanas em 1960 vive há quase seis décadas debaixo de um bloqueio que começou com Dwight D. Eisenhower, que suavizou com Barack Obama e que promete apertar agora com Donald Trump. A apenas 140 quilómetros dos Estados Unidos, o dia-a-dia da população cubana é a prova viva de um conflito político que estrangula economicamente a ilha.

A meia hora que separa o aeroporto do centro de Havana é suficiente para atestar que o parque automóvel cubano retrata a história política da ilha desde meados do século passado. Clássicos dos anos 50 lembram o período de opulência em que a influência norte-americana era dominante e Havana era uma cidade de jogo e prostituição. Foi quando vários rebeldes liderados por Fidel Castro tentaram assaltar o poder por duas vezes. Falharam a primeira, não falharam a segunda. Em 1959, a revolução inaugurou uma nova era de relações económicas com países socialistas e hoje é possível ver milhares de carros soviéticos por todas as partes, sobretudo o Lada Moscovich. Quando o socialismo desapareceu do leste europeu, Cuba perdeu os seus mais importantes aliados e a economia caiu como um baralho de cartas. Isolada do mundo e sem peças de substituição, inventaram-se automóveis e, sobretudo, autocarros, as famosas guaguas, aproveitando as carcaças disponíveis e pondo-as em cima dos chassis de camiões. Uma espécie de tunning onde a necessidade aperfeiçoou o engenho. Hoje, apesar de se verem algumas viaturas europeias, as marcas asiáticas dominam a nova geração de veículos com a Yutong a imperar entre os autocarros. É a marca da influência de países como a China e prova do fim do isolamento de Cuba.



Ao volante de um Lada Moscovich, questionado pelo Contacto sobre o anúncio de mais sanções pelos Estados Unidos contra Cuba, o taxista responde que é para agradar ao eleitorado norte-americano. “Trump vai ganhar as eleições no próximo ano porque representa o americano médio: branco e racista. Para isso precisa de agravar o bloqueio contra Cuba”, explica. Depois, fala da “arrogância imperial de quem acha que manda no mundo” e afirma que não acha que a Europa permitir que apliquem, pela primeira vez em mais de 20 anos, os capítulos III e IV da lei Helms-Burton, aprovada pelos Estados Unidos em 1996. A reativação do capítulo III provocou grande polémica internacional pois permite que exilados cubanos processem as empresas nos tribunais federais dos Estados Unidos que lucraram com corporações nacionalizadas depois de 1959 e o capítulo IV impede a entrada na ilha de diretores e familiares das empresas que investem em propriedades nacionalizadas por Cuba. De facto, a Alta Representante da UE para a Política Externa, Federica Mogherini, e o ministro cubano dos Negócios Estrangeiros, Bruno Rodríguez, reuniram-se em Bruxelas e “lamentaram a decisão dos Estados Unidos”. Num comunicado, os dois responsáveis afirmaram que “tanto a UE como Cuba acreditam que a aplicação extraterritorial da lei é contrária ao direito internacional”.

A medida unilateral norte-americana ameaça, sobretudo, os interesses de empresas espanholas, em especial do setor hoteleiro, que poderiam enfrentar o pedido de indemnizações nos EUA por terem investido em propriedades cidadãos norte-americanos que foram confiscadas pelo Estado cubano durante a revolução. Bruxelas chegou a avisar Washington, numa carta dirigida ao Secretário de Estado que a acontecer ia ponderar a possibilidade de que as empresas norte-americanas fossem também confiscadas em solo europeu para compensar os prejuízos que sofrerem as empresas europeias em Cuba.



Os jovens não querem este sistema. Querem abertura a acesso a coisas que existem noutros países.

Entre as medidas tomadas por Donald Trump está também restringir ainda mais as viagens de cidadãos norte-americanos a Cuba e a limitação das remessas que residentes cubanos nos Estados Unidos enviam aos seus familiares na ilha a mil dólares por trimestre.

De acordo com Washington, esta é uma retaliação pela suposta interferência de Cuba nos assuntos internos da Venezuela. Este é, de resto, um dos temas mais debatidos. António aparenta ter 40 anos e conduz também um Lada. “É um carro soviético mas com motor Peugeut”, ri-se. Explica que comprar um automóvel, hoje em dia, é muito caro. “Mais caro do que fora de Cuba. Esta viatura comprou-a o meu pai a um preço acessível quando só algumas pessoas é que tinham autorização para ter carro pessoal”. O pai inventou uma solução para um vírus que afetou as plantações de café nos anos 80 na região de Trinidad e como recompensa teve direito a adquirir um automóvel. Mas António não parece muito convencido da viabilidade do regime cubano. “Os jovens não querem este sistema. Querem abertura e acesso a coisas que existem noutros países. Recebemos muito pouco e temos acesso a poucos produtos”, critica. Elogia a segurança que reina num país em que a maioria da polícia anda desarmada mas defende que depois da morte de Fidel Castro só resta introduzir reformas e uma “verdadeira mudança”. Se houver um novo isolamento da ilha, como nos anos 90 com o período especial, o taxista diz que esta nova geração “não vai resistir a uma situação dessas sem protestar contra o governo”.

“Deixem-nos viver em paz”

Há já várias décadas que Cuba permite o aluguer de casas por parte de particulares a turistas. Um negócio que cresceu bastante nos últimos anos com a subida exponencial do turismo na ilha e que até já aparece na página de aluguer de alojamentos Airbnb. Mas também aqui chega o bloqueio económico. Quando se tenta fazer a operação para reservar uma casa ou um quarto, aparece a seguinte mensagem: “O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu novos regulamentos em relação às viagens a Cuba. Os hóspedes que estiverem a reservar viagens pessoalmente para Cuba depois do dia 9 de novembro de 2017 podem estar sujeitos aos novos requisitos aplicáveis a viagens patrocinadas. Por favor, só reserve uma viagem nesta categoria se estiver seguro que a sua viagem está de acordo com esses requisitos”. Depois, aparecem várias opções para selecionar, nenhuma delas turísticas porque viagens individuais não educativas não estão autorizadas “como anunciado pelo presidente” norte-americano.



Aqui o acesso à saúde e à educação é gratuito e temos direitos que, provavelmente, outros povos não têm mas também temos dificuldade.

Em Havana, Eglis, recorre a este negócio, altamente taxado pelo Estado, para conseguir superar as dificuldades do dia-a-dia. É uma casa em Havana Centro. Apesar de ter uma das profissões mais bem pagas de Cuba, o salário não ultrapassa os 40 dólares mensais. É médica cirurgiã e dá aulas na universidade. Mas também limpa e prepara refeições para os turistas que lhe alugam a casa. A discrepância entre a economia feita na moeda nacional e em pesos convertíveis gera desequilíbrios num país que precisa do turismo como de pão para a boca. Esta é uma das formas de Eglis conseguir equilibrar o orçamento familiar e aceder a produtos vendidos em CUC. Há cinco anos, o então presidente, Raul Castro, anunciou que se planeava eliminar o peso convertível, uma decisão que continua à espera de ser implementada.

“Aqui o acesso à saúde e à educação é gratuito e temos direitos que, provavelmente, outros povos não têm mas também temos dificuldades para aceder a uma série de produtos porque são escassos e caros”, confessa. É uma dos 12 milhões de cubanos que recorre às cadernetas de abastecimento para conseguir alimentos distribuídos pelo Estado e prepara-se para o pior se as novas sanções penalizarem ainda mais a economia cubana quando a crise na Venezuela também afeta a ilha. Nesse sentido, a ministra do Comércio, Betsy Diaz Velázquez, explicou, em declarações à agência estatal de notícias cubana, que serão aplicadas “várias formas de racionamento” para fazer frente à escassez de alimentos básicos. Neste sentido, produtos e alimentos como frango, sabão, ovos, arroz, feijão serão vendidos em quantidades limitadas, indicou.

Ali perto, num café, no Vedado, Yesmeth, estudante de cinema, diz que o turismo é absolutamente necessário mas que é também “uma porta aberta a uma economia paralela que gera desigualdades e esquemas ilegais”. Defensora da revolução, diz que é preciso “aperfeiçoar” e “avançar”. À frente da maioria dos países da América Latina nos índices de desenvolvimento humano, Cuba conseguiu contornar os obstáculos impostos pelos Estados Unidos e apresenta-se, em comparação com os países vizinhos, como um dos mais seguros da região. Também a futura realizadora de cinema, prognostica o que seria de Cuba se não houvesse bloqueio. “Deixem-nos viver em paz e errar ou acertar à nossa maneira”.







