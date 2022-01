As igrejas orientais celebram o Natal na sexta-feira, 7 de janeiro, de acordo com o calendário juliano. (com fotogaleria)

Cristãos em todo o mundo marcam Epifania com celebrações tradicionais

Os cristãos de todo o mundo celebraram hoje a Epifania, o Dia de Reis para os católicos e o Batismo de Cristo para os ortodoxos.

No Vaticano, o Papa Francisco usou a homilia para criticar o consumismo e para encorajar as pessoas a trabalhar pela justiça e fraternidade em sociedades dominadas pelo que chamou de "sinistra lógica do poder".

Em comentários posteriores de uma janela do Palácio Apostólico com vista para a Praça de São Pedro, Francisco referiu-se às celebrações por outros cristãos e elogiou as várias tradições da Epifania.

"Hoje, os pensamentos vão para os irmãos e irmãs das igrejas orientais, tanto católicas como ortodoxas, que amanhã [sexta-feira] celebram o aniversário do Senhor", disse Francisco perante centenas de peregrinos, segundo a agência de notícias Associeted Press (AP).

As igrejas orientais celebram o Natal na sexta-feira, 7 de janeiro, de acordo com o calendário juliano.

Em Istambul os banhistas competem para retirar cruz da água

Em Istambul, o líder espiritual dos cristãos ortodoxos do mundo, o patriarca ecuménico Bartolomeu I, celebrou a missa da Epifania antes de liderar a cerimónia tradicional da Bênção das Águas, durante a qual os banhistas competem para recuperar uma cruz flutuante atirada à água.

Bartolomeu atirou uma cruz de madeira para o Corno de Ouro, o estuário que divide a cidade turca de Istambul, sob o olhar de membros da pequena comunidade grega ortodoxa que usavam máscaras contra o vírus da covid-19.

Este ano, a cruz foi recuperada por Galip Yavuz, 36 anos, que disse ser a sua quinta tentativa de a recuperar.

Bartolomeu, que recuperou recentemente da covid-19 e foi submetido a uma cirurgia cardíaca em novembro, é considerado o primeiro entre os patriarcas ortodoxos, embora apenas alguns milhares de gregos vivam agora na Turquia.

O patriarca também controla diretamente várias igrejas ortodoxas gregas em todo o mundo, incluindo a Arquidiocese Ortodoxa Grega da América.

O seu patriarcado em Istambul data do Império Ortodoxo Grego Bizantino, que ruiu quando os turcos otomanos muçulmanos conquistaram Constantinopla, a atual Istambul, em 1453.

12 Papa Francisco nas cerimónias de celebração da Epifania. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Papa Francisco nas cerimónias de celebração da Epifania. AFP Papa Francisco nas cerimónias de celebração da Epifania. AFP Papa Francisco nas cerimónias de celebração da Epifania. AFP Um padre ortodoxo grego celebra a tradição do dia da Epifania da "Bênção do Mar", que consiste em lançar uma cruz no Mediterrâneo, antes que os nadadores enfrentem as águas frias para recuperá-la, na costa da cidade de Famagusta, na autoproclamada República Turca do Chipre do Norte. AFP Na Roménia, sacerdotes abençoam crentes e cavalos com água benta. AFP Na Grécia. AFP Na Roménia. AFP Uma mulher ora enquanto os fiéis participam das celebrações do Natal e da Epifania numa Igreja Ortodoxa em Damasco. AFP Na Bulgária. AFP Uma jovem segura uma pomba branca durante as comemorações da tradição da "Bênção do Mar" do Dia da Epifania, na costa da cidade de Famagusta, na autoproclamada República Turca do Norte de Chipre. AFP Em Damasco. AFP Na Grécia. AFP

Na Bulgária, milhares de fiéis cristãos ortodoxos negligenciaram as restrições

Cerimónias semelhantes das cerimónias das águas foram realizadas na Grécia predominantemente ortodoxa, Chipre, Bulgária e Roménia, com nadadores a competir entre si para agarrar uma cruz flutuante atirada aos mares, rios ou lagos.

Milhares de fiéis cristãos ortodoxos na Bulgária negligenciaram as restrições às reuniões públicas devido à pandemia e mantiveram-se fiéis às suas tradições de séculos, mergulhando em rios e lagos gelados.

As celebrações foram canceladas ou reduzidas em muitas partes da Grécia, que enfrenta um surto de infeções pela variante Ómicron do vírus da covid-19.

Em Chipre, algumas pessoas mergulharam nas águas geladas da baía de Larnaca, na costa sul da ilha, para recuperar a cruz lançada pelo líder da Igreja Ortodoxa Grega, o arcebispo Chrysostomos II.

Em Espanha, cerimónia foi limitada pelo segundo ano consecutivo

Em Espanha, uma banda militar tocou o hino nacional no exterior do palácio real em Madrid, antes de o rei Felipe VI entregar medalhas a 16 membros das forças armadas, numa cerimónia que data de 1782.

A participação no evento foi limitada pelo segundo ano consecutivo devido a restrições sanitárias, e a família real, dignitários e tropas usaram máscaras faciais, segundo a AP.

O país realiza tradicionalmente desfiles de "cabalgata" na véspera da Epifania em que os três "Reyes Magos" cavalgam em carros alegóricos pelas principais cidades e vilas de toda a Espanha.

Tanto crianças como adultos deixam os seus sapatos de fora na noite anterior e recebem presentes dos três reis no dia 6 de janeiro, feriado no país.

