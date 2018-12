Os ministros do partido flamengo independentista N-VA anunciaram este domingo que vão abandonar o governo de coligação que lidera atualmente o país. A decisão está relacionada com divergências em questões de migração.

Crise política na Bélgica? Partido nationalista N-VA anuncia saída do governo

O partido flamengo N-VA anunciou hoje que vai deixar de fazer parte do governo de coligação que lidera atualmente a Bélgica. A decisão está relacionada com divergências em questões de migração, nomeadamente o Pacto de Migração da Organização das Nações Unidas (ONU), confirmou o ministro Jan Jambon (do N-VA) em declarações à televisão belga RTB. O partido nacionalista abandona a coligação após quatro anos.



Após a saída oficial do N-VA o primeiro-ministro belga, Charles Michel, lidera o governo sem maioria no Parlamento, situação que poderá mudar já em maio de 2019, altura de eleições legislativas no país. Michel terá agora de nomear novos ministros para substituir as pastas deixadas de vago pelos ministros do N-VA: Interior, Finanças, Defesa e Migração.



Durante os quatro anos em que integrou o governo, o N-VA tem divergido com os restantes partidos sobretudo em relação a temas de migração. Foto: Thierry Roge/AFP

O governo belga tem demonstrado algumas divergências internas, sobretudo devido a posições radicais do N-VA em relação a temas de migração. Após ter concordado com a assinatura do documento no verão passado, o partido mudou de ideias em outubro. No sábado à noite, o líder do N-VA terá mesmo enviado um ultimato ao primeiro-ministro para que a Bélgica não assinasse o Pacto das Migrações, sob pena de os nacionalistas abandonarem a coligação.



Apesar do encontro de emergência convocado pata ontem à noite, o N-VA e os restantes partidos da coligação não chegaram mesmo a acordo. Os flamengos eram o único partido em quatro que se opõe à assinatura do tratado, o que resultou mesmo na saída dos nacionalistas do executivo. O Pacto das Migrações deverá ser assinado pelos Estados-membros da ONU reunidos em Marraquexe, Marrocos, na próxima segunda e terça-feira.

