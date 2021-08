Os funcionários afegãos da Embaixada da Suécia em Cabul souberam que o pessoal sueco tinham fugido quando entraram no edifício para trabalhar e não havia ninguém. Agora, sentem-se abandonados e denunciam que correm perigo de vida.

Crise no Afeganistão

Diplomatas suecos abandonam embaixada sem avisar funcionários afegãos

A notícia é do jornal sueco Expressen. Quando os funcionários afegãos da Embaixada da Suécia em Cabul chegaram ao seu posto de trabalho, não havia pessoal sueco.

Tentaram em vão contactar os funcionários suecos. Não só recusaram as chamadas como bloquearam as contas eletrónicas oficiais. Tinham abandonado o país. Perante esta atitude, os funcionários afegãos terão ficado em choque. Ao Expressen, afirmam que correm perigo de vida.

Todo o pessoal sueco, 19 pessoas, foi já evacuado do Afeganistão. A operação foi executada através de um helicóptero e de um avião rumo a uma base militar dos Estados Unidos em Doha, no Qatar, disse a Ministra sueca dos Negócios Estrangeiros, Ann Linde, em conferência de imprensa.

Contudo, os intérpretes afegãos e outros funcionários locais que têm trabalhado diariamente com os suecos foram deixados para trás pelo Governo sueco. "Não nos disseram o que estava a acontecer e deixaram-nos no escritório a trabalhar. Tentámos contactá-los mas eles não responderam às nossas chamadas e bloquearam os endereços de e-mail", pode ler-se na mensagem enviada ao Expressen. "Por isso, escrevam sobre nós, as nossas vidas estão em perigo e a Suécia deve deixar o seu sistema burocrático de lado e dar prioridade às nossas vidas, acima das suas leis".

