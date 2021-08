As críticas à forma como as autoridades norte-americanas e europeias estão a gerir a crise afegã crescem à medida que chegam notícias sobre os voos operados a partir do aeroporto de Cabul, com milhares de pessoas que tentam fugir do país.

Afeganistão. Avião alemão com capacidade para 150 só transportou sete

A Alemanha evacuou apenas sete pessoas no seu primeiro avião militar para fora do Afeganistão, conforme confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado. Apesar da enorme dimensão do avião de transporte A-400M, que pode transportar até 150 pessoas, apenas sete pessoas puderam partir a bordo devido a "circunstâncias caóticas no aeroporto", dizem as autoridades alemãs.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros acrescentou que o avião teve de descolar rapidamente devido a uma "situação extremamente perigosa" nos pontos de acesso do aeroporto.



"Teria sido um risco inaceitável para a vida e a integridade física das pessoas em terra apelar a que fossem evacuadas para o aeroporto antes de ser concedida a autorização de aterragem e antes de o acesso ser assegurado pelas forças militares de Grman", disse o porta-voz.

Hasnain Kazim, uma jornalista e escritora proeminente afirmou no Twitter que a burocracia alemã estava a pôr em perigo a vida de muitos afegãos. Entretanto, o deputado alemão Tobias Lindner, dos Verdes, disse que as autoridades alemãs deveriam utilizar a capacidade total de lugares em futuros voos de evacuação para salvar o maior número possível de afegãos.

"A A-400M aterrou em Cabul, correndo grande risco. Não cabe de todo levar apenas 7 pessoas", disse Lindner no Twitter. "Nem um único lugar deve ser deixado vazio em tais voos - também porque ninguém sabe por quanto tempo este transporte aéreo pode ser mantido", acrescentou.

Voos comerciais retomados no aeroporto de Cabul A situação no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, cujas pistas foram invadidas por milhares de pessoas tentando desesperadamente fugir do Afeganistão, obrigou a que todos os voos fossem suspensos por várias horas esta segunda-feira.

Entretanto, a França evacuou várias dezenas de pessoas de Cabul num avião militar bem cedo esta terça-feira, aterrando numa base aérea em Abu Dhabi. Os militares franceses não confirmaram se havia afegãos ou outros cidadãos a bordo do voo.

