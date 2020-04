Ministro das Finanças francês disse que fracassar hoje é inconcebível. Mário Centeno acredita que o acordo está mais perto

Crise na Europa. Reunião do Eurogrupo retoma esta tarde

Telma MIGUEL Ministro das Finanças francês disse que fracassar hoje é inconcebível. Mário Centeno acredita que o acordo está mais perto

A reunião do Eurogrupo que deveria ter começado às 15h, foi adiada para as 19h e Mário Centeno escreveu no Twitter que se está a “chegar perto de um acordo”. Seria “inconcebível”, disse o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, que os ministros das finanças da zona euro não concordassem hoje sobre as medidas a tomar em relação à crise económica provocada pela pandemia. E prometeu que ele, e o seu recente aliado, o ministro das finanças alemão, Olaf Scholz, irão usar “todo o poder que têm” para chegar a um acordo na reunião que começa este fim de tarde em teleconferência entre os 19 países da zona euro. Aparentemente, a França e a Alemanha aceitam que o Mecanismo Europeu de Estabilidade seja usado sem condições para a reconversão económica a longo prazo.



Segundo relatos que chegaram à imprensa, a paciência esteve a esgotar-se depois de a reunião da passada terça-feira ter durado 16 horas, com o ministro holandês a fazer finca pé na sua posição de não querer suportar o problema dos outros. Wopke Hoekstra, o ministro das Finanças holandês escreveu no Twitter à saída da maratona que acabou na madrugada de quarta: “Estamos a lidar em primeiro lugar com uma crise sanitária e é importante que a Europa disponibilize fundos. Também concordamos que o Banco Europeu de Investimentos apoie os negócios e os empresários em apuros. Por causa da atual crise, temos que aceitar que o Mecanismo de Estabilidade Europeu (MEE) seja usado incondicionalmente para cobrir custos médicos”. Até aqui, as suas afirmações não causam controvérsia. É na solução para sair da crise – o longo prazo - que o ministro das Finanças holandês está a mostrar-se obstinado. No Twitter explicou: “Mas para o apoio económico de longo prazo achamos que é sensato combinar o acesso ao MEE com certas condições económicas”. É o uso da expressão “condições” que está a ser o pomo da discórdia.

Política nacional ganha a solidariedade europeia

Por seu turno, também o primeiro-ministro italiano, Mario Conte, tem os seus pontos de honra. Citado pelo principal jornal de política europeia, Politico, Mario Conte terá dito ao Bild alemão que a “Europa podia ser apagada” se os ministros das finanças hoje não concordassem com as coronabonds (o termo adaptado de eurobonds em contexto de coronavírus). O Politico tem uma explicação para a obsessão italiana com esta ideia de uma emissão de títulos de dívida europeus: “O Conte precisa de defender as eurobonds porque um dos partidos da coligação, o Movimento 5 Estrelas, por um motivo qualquer, desenvolveu uma alergia ao MEE.

Resumindo: as políticas internas estão a condicionar o entendimento global a nível europeu, é a tese do Politico. E a posição nacionalista - “repugnante”, como lhe chamou António Costa - do ministro das Finanças holandês não é fruto do acaso. Nas eleições do início do próximo ano, Wopke Hoekstra, do Partido Democrata Cristão - e que é dos homens mais odiados na Europa de momento - irá ser o principal opositor do atual primeiro-ministro, Mark Rutta. E daí estar a tentar juntar o eleitorado conservador em torno de uma posição forte para garantir os interesses dos países do norte, os que tradicionalmente se queixam de pagar os vícios e as más contas do sul.

Ontem, também Frans Timmermans, um dos vice-presidentes da Comissão Europeu, e membro destacado Partido Trabalhista holandês, comentou no jornal de Volkskrant que “o recurso à arrogância nacional e acusações mútuas” não resolve nada e “só prova a impotência dos líderes políticos atuais e dos sistemas com que estão a trabalhar”. Mais do que provavelmente, referindo-se ao seu conterrâneo que hoje estará em conferência no Eurogrupo.

O atual presidente do Eurogrupo, o ministro das Finanças português, Mário Centeno, avisou antes da reunião de terça-feira, dia 7: “Isto não é altura para política corrente. Temos que mostrar aos nossos cidadãos que a Europa os protege. Temos que ser ambiciosos”.

Timmermans , no Volkstarnt, falou ainda da necessidade de se criar novas ferramentas, o que, no jargão atual da política europeia pode significar “coronabonds”, os títulos de dívida conjunta, ou o apoio a um orçamento europeu robusto para o período 2021-2027, cuja discussão foi suspensa pela crise da covid-19.

Ao fim do dia de hoje, é provável que se saiba qual o acordo que os ministros das Finanças dos 19 países do Eurogrupo vão submeter aos chefes de Estado e de governo; coronabonds, ou não. Numa entrevista ao Financial Times, Klaus Regling, o presidente do Mecanismo de Estabilidade Europeu (MEE), uma instituição criada para resolver a crise financeira europeu de 2008, refere que as “coronabonds” não serão a solução mais prática, uma vez que seria necessário pelo menos um ano até que estes novos títulos estivessem no mercado. Mas garantiu que o MEE tem disponíveis para empréstimo 410 mil milhões de euros, o equivalente a 3.4% do Produto Interno Bruto da zona euro. E é sobre este empréstimo, que os holandeses, na reunião de terça-feira queriam que se pusessem condições.

