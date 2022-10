Crise política no Reino Unido. Liz Truss só aguentou 45 dias

Reino Unido Crise. Partidos da oposição britânica culpam PM Liz Truss e pedem demissão

O líder do principal partido da oposição falava após a demissão hoje de Kwasi Kwarteng, substituído por Jeremy Hunt, e anúncio por Truss que afinal vai aumentar o imposto sobre as empresas de 19% para 25% ao contrário do que tinha sido anunciado.