Crise diplomática. Marrocos abandona fronteira e deixa passar 6 mil migrantes

O Governo espanhol mobilizou o exército, esta terça-feira, para a fronteira entre Ceuta e Marrocos depois da chegada de 6 mil migrantes nas últimas horas, um número sem precedentes nesta cidade autónoma, localizada no norte de África.

Este afluxo massivo de migrantes é apontado por algumas fontes como podendo ser uma resposta do Estado marroquino à crise diplomática com Madrid a propósito da estadia em Espanha por motivos de saúde do líder da Frente Polísário, organização que luta pela independência do Sara Ocidental de Marrocos.



Na segunda-feira, o recorde de chegada de migrantes num único dia foi batido. A maioria das 6 mil pessoas que entraram em Ceuta são marroquinos que nadaram através da fronteira, de acordo com a delegação governamental espanhola na cidade autónoma.

Os migrantes nadaram contornando um pontão que existe na fronteira entre os dois territórios. Normalmente, está protegido pela polícia marroquina que não marcou presença estes dias.

De acordo com algumas organizações humanitárias, espalhou-se a informação entre os migrantes que esta parte da fronteira ia ficar desprotegida durante 72 horas e há especulações de que se trata de uma manobra das autoridades marroquinas para exercer pressão sobre a Espanha.

O Governo espanhol enviou reforços para as forças de segurança: um total de 200 agentes da Guardia Civil e da Polícia Nacional. Além disso, durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira, o Ministério espanhol da Administração Interna decidiu enviar o exército.

As autoridades espanholas anunciaram que vão fazer regressar os migrantes ao seu país mas não fizeram qualquer referência à crise diplomática e à falta de fiscalização da polícia marroquina.



As relações entre Espanha e Marrocos permanecem tensas desde que foi revelado que o líder da Frente Polisario, Brahim Ghali, de 72 anos, tinha sido transferido para Espanha e internado num hospital no norte do país para ser tratado por estar infetado com covid-19, embora alguns meios de comunicação social afirmem que se trata de cancro.

