Crise climática já custou mais de 80 mil milhões de euros à Alemanha

Lusa Estudo pedido pelo governo alemão mostra que, desde 2000, os danos relacionados com a crise climática implicam gastos anuais médios de 6,6 mil milhões de euros, apesar de a investigação apontar que os custos reais poderão ser muito mais elevados.

A crise climática já custou à Alemanha mais de 80 mil milhões de euros em prejuízos causados por condições meteorológicas extremas, segundo um estudo da consultora suíça Prognos, encomendado pelo Ministério da Economia e da Proteção do Clima.

Segundo o estudo, estes danos foram o resultado de eventos climáticos extremos causados pela crise climática, como os verões excecionalmente quentes e secos de 2018 e 2019 e as inundações do ano passado no oeste do país.

Apenas estes três episódios custaram cerca de 80,5 mil milhões de euros no total, sendo que o calor e a seca causaram danos no valor de 35 mil milhões de euros e as inundações de 2021 ultrapassaram os 40 mil milhões de euros.

Estudo. Aquecimento global aumentou intensidade das cheias de julho As cheias de julho que atingiram duramente o Luxemburgo e são consideradas as maiores de que há memória na Europa central, provocaram mais de 200 mortes na Alemanha e na Bélgica.

Registaram-se ainda danos de 5 mil milhões de euros devido a tempestades isoladas e queda de granizo.

De acordo com o documento, desde 2000 os danos relacionados com a crise climática implicam gastos anuais médios na Alemanha de 6,6 mil milhões de euros, apesar de a investigação apontar que os custos reais poderão ser muito mais elevados, uma vez que os estragos individuais não são contabilizados, para além das consequências a nível da saúde e da biodiversidade.

Para a ministra do Ambiente alemã, Steffi Lemke, os resultados apresentados são “alarmantes” e devem ser tomados como “um sinal de alerta para prevenir novas crises”.

Mil milhões de pessoas em perigo com subida de 2ºC da temperatura Mil milhões de pessoas serão afetadas por uma "combinação fatal de calor e humidade" se as temperaturas até ao final do século subirem 2 ºC em relação aos valores pré-industriais.

“Devemos e iremos investir mais na proteção e adaptação climática para melhor proteger a nossa população”, afirmou, referindo-se ao Programa de Ação Imediata para a Adaptação Climática e ao Programa de Ação para a Proteção do Clima pensados pelo Governo alemão para “melhorar significativamente as precauções contra os riscos climáticos”.

O estudo aponta ainda que foram os setores florestais e agrícolas que mais sofreram com o calor e a seca, tendo-se registado cerca de 25,6 mil milhões de euros em prejuízos entre 2018 e 2019.

No caso das inundações, sobretudo as no sul da região da Renânia do Norte-Vestefália e no norte da Renânia-Palatinado, as famílias foram particularmente afetadas, com perdas no valor de 14 mil milhões de euros.

O setor da construção, das infraestruturas de transportes e da indústria e comércio também foram prejudicados em valores que variam entre os 5 mil milhões e os 6,9 mil milhões de euros.

Metade da UE está em risco de seca prolongada. Luxemburgo "mais seco que o normal" Embora não esteja no grupo dos estados mais atingidos, no geral, o mais recente relatório da Comissão Europeia inclui o Grão-Ducado entre os países cujo solo se apresenta "mais seco que o normal". E a previsão é de agravamento até ao fim do verão.

O vice-chanceler da Alemanha e ministro de Economia, Robert Habeck, responsável pela proteção do clima, afirmou que “a crise climática está a atingir um ponto crítico a nível mundial”, apontando as secas no sul da Europa, as inundações na Austrália, no Madagáscar e na Alemanha.

Habeck defendeu ser “decisivo” manter as consequências mundiais da crise climática a um nível tolerável e desenvolver uma estratégia de adaptação climática para proteger as pessoas, as infraestruturas e a economia de episódios meteorológicos extremos como ondas de calor e inundações.

