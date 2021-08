Um piloto luxemburguês está a caminho do Paquistão para ajudar na missão belgo-luxemburguesa de repatriamento em Cabul. Veja as imagens da chegada dos afegãos que já estão a salvo em solo belga.

Mundo 16 3 min.

Crise Afeganistão

Mais de 220 repatriados afegãos, entre eles bebés, aterram na Bélgica

Redação Um piloto luxemburguês está a caminho do Paquistão para ajudar na missão belgo-luxemburguesa de repatriamento em Cabul. Veja as imagens da chegada dos afegãos que já estão a salvo em solo belga.

Dois aviões transportando um total de 226 pessoas repatriadas de Cabul - principalmente afegãos e suas famílias - aterraram perto de Bruxelas esta segunda-feira de manhã, as primeiras a chegar a solo belga. O grupo faz parte das mais de 400 que já foram também evacuadas de Cabul pela operação de repatriamento e se encontram agora em Islamabad, Paquistão, onde aguardam voo para a Bélgica.

Um piloto luxemburguês está a caminho de Islamabad, capital do Paquistão para se juntar a outro colega que já lá está, para ajudarem na missão belga-luxemburguesa de evacuação de cidadãos de Cabul, Afeganistão, anuncia a RTL, segundo informações militares. Sobre os nove residentes luxemburgueses retidos em Cabul à espera de serem repatriados para o Grão-Ducado, não havia até às 12h23 nenhuma novidade.

Os dois aviões, transportando principalmente afegãos que tinham trabalhado para organizações internacionais e as suas famílias, aterraram na base militar de Melsbroek.

16 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Chegavam de Islamabad, de onde voam aviões militares belgas para o aeroporto de Cabul para participar nas difíceis operações de evacuação na capital afegã.

Quatro novos voos de evacuação estão previstos a partir de Cabul esta segunda-feira pelas forças belgas.

Uma nova vida na Bélgica

O primeiro avião a chegar a Bruxelas, um avião da Air Belgium, transportava 193 evacuados. Os passageiros, muitos deles famílias com crianças pequenas e transportavam apenas pequenas bagagens de mão, tão só o que trouxeram do seu país para começar uma nova vida na Bélgica, observaram os repórteres da AFP.

Luxemburgueses em Cabul poderão ir em caravana militar até ao aeroporto para regressar a casa A família de luxemburgueses com três crianças, e as outras quatro pessoas que desesperam em Cabul para voltar para o Luxemburgo têm agora uma nova possibilidade de sair do Afeganistão disse o ministro Asselborn à RTL.

Depois de sair da aeronave as pessoas foram transportadas em quatro autocarros militares cinzentos. Uma mulher, com um lenço na cabeça, cumprimentou a imprensa com um sorriso ao sair do avião. Sob um céu baixo e cinzento, muitos dos sobreviventes amontoaram-se sob espessos cobertores vermelhos enquanto faziam fila para entrar nos autocarros, que os levariam sob escolta policial de Melsbroek para a base militar de Peutie, para controlos de saúde e segurança.

Um segundo avião, um avião de transporte militar A330 holandês operado pela Royal Netherlands Air Force, aterrou pouco depois no mesmo aeroporto de Melsbroek com 33 passageiros a bordo, incluindo pelo menos um diplomata, de acordo com oficiais belgas na base. Também eles partiram num autocarro militar.

As forças belgas já evacuaram cerca de 400 pessoas de Cabul para o Paquistão como parte da sua operação "Red Kite", comunicou a Ministra dos Negócios Estrangeiros belga Sophie Wilme, domingo à noite.

Caos e mortes

No aeroporto de Cabul, sob os comandos dos militares dos EUA e seus aliados, "a situação permanece volátil", declarou a ministra no Twitter esta segunda-feira, agradecendo ainda a todos os envolvidos na missão de repatriamento, "pelos seus esforços incansáveis".

Áustria recusa-se a receber refugiados afegãos O chanceler austríaco é ainda contra a criação de meios na UE para proteção dos cidadãos do Afeganistão.

A Bélgica, juntamente com vários outros países da NATO e da UE, está envolvida na delicada evacuação de cidadãos estrangeiros e de pessoal afegão considerado em perigo após a tomada do poder pelos talibãs.

Desde que os talibãs assumiram o controlo da capital a 15 de Agosto, vive-se um clima de tensão em redor do aeroporto de Cabul com dezenas de milhares de afegãos desesperados a tentar entrar no aeroporto para fugir do país. Há já várias mortes de pessoas esmagadas pela multidão que se concentra no aeroporto, e esta manhã foi noticiado também a morte de um guarda afegão durante um tiroteio no local.

Com AFP

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.