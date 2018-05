Criminoso de Liège matou perto do Luxemburgo

Benjamin Herman começou o percurso assassino com a morte do toxicodepente Michaël Wilmet, encontrado ontem na sua casa em On, na província belga vizinha do Grão-Ducado.

Benjamin Herman, responsável pelo assassínio de dois agentes policiais e um transeunte ontem na cidade de Liège, começou o percurso criminoso na província belga do Luxemburgo, vizinha do Grão-Ducado, matando na segunda-feira o toxicodependente Michaël Wilmet, cujo corpo foi encontrado na sua residência em On.

Segundo refere a imprensa belga, Herman tivera direito a uma saída autorizada da prisão na Bélgica algumas horas antes, embora devesse cumprir pena até 2020 por crimes relativos a roubos e tráfico de estupefacientes.



O pai de Cyril Vangriecken, jovem de 22 anos que foi morto pouco depois dos dois agentes da autoridade que abordaram o assassino num controlo de rotina, condenou o facto de as autoridades belgas terem libertado Herman. Na sequência da controvérsia entretanto gerada, o ministro da Justiça, Koen Geens, confessou sentir-se responsável pelo sucedido.

A imprensa belga relata que Herman teve 11 licenças da prisão válidas por um dia e 14 de dois dias, nunca tendo causado qualquer problema. Não tinha antecedentes de ligações islamistas, embora esteja sob investigação a possibilidade de radicalização na própria cadeia.



Além de Wilmet e Vangriecken, o assassino matou ainda as agentes policiais Lucile García, de 53 anos, e Soraya Belkacemi, de 45.



