Criminalidade diminui em várias zonas do mundo por causa da pandemia

Lusa Isolamento está a fazer diminuir as taxas de criminalidade e em, muitos casos, de forma drástica.

O número de crimes reportado tem diminuído em várias partes do mundo nas últimas semanas, face ao isolamento social provocado pela pandemia da covid-19, afirma a agência de notícias Associated Press.

Em Chicago, uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, o número de detenções relacionadas com estupefacientes diminuiu 42% desde que a cidade aplicou o isolamento, face aos números de 2019.

Já em Nova Iorque, o estado americano com mais casos de covid-19, os crimes mais violentos diminuíram 12%, entre fevereiro e março.

Em Los Angeles, em que a taxa de criminalidade era consistentes com a de 2019 até 15 de março, registou-se um decréscimo de 30% a partir dessa data.

A Associated Press nota também que em toda a América Latina o número de crimes registados sofreu uma quebra acentuada, apontando para o caso do Peru, em que os níveis de criminalidade baixaram 84% no último mês.

Já na África do Sul, durante a primeira semana de medidas de isolamento, o número de casos de violações reportados diminuiu de 700 para 101, em relação ao mesmo período do ano passado, assaltos violentos de 2.673 para 456 e homicídios baixaram de 326 para 94.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infetou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, mais de 330 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

