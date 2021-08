As autoridades estão a investigar as motivações do crime, mas descartam a hipótese de terrorismo.

Crime

Seis pessoas, incluindo uma criança, mortas a tiro no Reino Unido

As autoridades estão a investigar as motivações do crime, mas descartam a hipótese de terrorismo.

Seis pessoas, incluindo uma criança, morreram esta noite, em Plymouth, no Reino Unido, depois de um homem ter disparado repetidamente sobre elas e, no final, se ter suicidado, segundo revelam as autoridades britânicas.

O crime ocorreu ao início da noite, pouco depois das 18h, quando a polícia foi chamada devido "a um grave incidente com armas de fogo em Biddick Drive, na zona de Keyham", segundo refere a declaração conjunta da polícia de Devon e Cornwall, citada pelo The Guardian.

Para o local, foi mobilizado um forte contingente policial, incluindo agentes armados, e paramédicos, que encontrou já mortas cinco pessoas, duas do sexo masculino e duas do sexo feminino, assim como o presumível homicida.

Uma mulher, que ainda foi socorrida no local, acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital.

As autoridades estão a investigar as motivações do crime, mas descartam a hipótese de terrorismo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.