Crime organizado aumentou durante a pandemia

Ana Patrícia CARDOSO Segundo dados da Europol, fraudes, pornografia infantil e ataques terroristas estão no topo das preocupações.

A pandemia de covid-19 veio mudar vidas em todo o mundo e há quem se aproveite disso para lucrar ilicitamente neste novo contexto. A Europol revela, agora, que o crime organizado fortaleceu-se durante este período

Numa reunião que juntou vários países como a Áustria, a Bélgica,aa França, a Alemanha, a Itália, a Holanda, a Polónia, aEspanha, a Suíça e oReino Unido, a organização reiterou que está pronta para "combater a ameaça", através da estratégia que estão a redefinir.

Na lista dos crimes que causam mais preocupação, surgem as potenciais fraudes relacionada com produtos de saúde, uma vez que estes têm sido a arma principal da luta contra a covid-19.

Alguns Estados-Membros também assistiram a um aumento significativo de material sobre exploração sexual de crianças online e,"em alguns países, as estatísticas da distribuição de imagens e vídeos explícitos indicam que esta se tornou seis vezes mais frequente", lê-se num comunicado divulhado pela Europol.

Em relação ao extremismo islâmico, a Europol está mais preocupada do que nunca. O ano de 2020 revelou-se um ano de subida do número de ataques terroristas conduzidos por radicais islâmicos na Europa. Só desde o verão foram levados a cabo quatro ataques com vítimas mortais, sendo França o país mais atingido.

"Em termos de tendência geral, pode dizer-se que o enquadramento dos incidentes de terrorismo está a ficar muito mais complexo. Já não é como há alguns anos em que estava claro que os ataques eram levados a cabo pelo autodenominado Estado Islâmico e pela Al-Qaeda. O panorama é mais diversificado. Em geral, há maior dificuldade em termos da capacidade de reação das autoridades policiais, é muito mais difícil intervir", pode ler-se no comunicado.





