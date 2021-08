No final do ano passado, nas vésperas da quadra de natalícia um homem, de 51 anos, avançou com o seu carro numa rua de pedestres atropelando indiscriminadamente os transeuntes, matando cinco, incluindo um bebé, e ferindo várias dezenas.

Crime

Homem que atropelou mortalmente cinco pessoas em Trier começa a ser julgado esta quinta-feira

O homem acusado de ter morto cinco pessoas em Trier, no final do ano passado, começa a ser julgado esta quinta-feira.

O autor dos homicídios, de 51 anos, mas cujo nome não foi divulgado pelas autoridades, desceu um rua pedestre onde as pessoas passeavam e faziam as suas compras de Natal e avançou com o carro contra elas atropelando cinco mortalmente, incluindo um bebé.

O homem conduzia um SUV que percorreu 600 metros a alta velocidade, visando indiscriminadamente os transeuntes com a intenção de matar ou ferir tantos quanto possível, de acordo com a acusação.

Depois de parar, o homem saiu do seu carro e foi detido pela polícia.

Segundo apontam algumas informações, o homem, que morava há dias no carro, antes do ataque, sofreria de problemas psicológicos e estava sob a influência do álcool quando avançou com o carro contra as pessoas.

Os juízes determinarão se o acusado foi total ou parcialmente responsável pelos atos, devido às questões psiquiátricas referidas. Uma avaliação de peritos, preparada antes do julgamento, determinou que o acusado sofre de psicose e, de acordo com a polícia, só conseguiu dar uma descrição aproximada e por vezes contraditória dos acontecimentos.



A par de cinco acusações de homicídio, o homem de 51 anos enfrenta 18 acusações de tentativa de homicídio e mais 14 de danos corporais graves.

Entre as vítimas mortais estavam uma menina de nove semanas e o pai, de 45 anos, enquanto a mãe da criança e o filho de um ano e meio do casal sobreviveram mas com ferimentos graves. Um pessoa de 73 anos, uma de 52 e outra de 25 foram também mortas pelo condutor.



Além das vítimas mortais, o atropelamento provocou dezenas de feridos, entre os quais um cidadão luxemburguês.

O julgamento deverá prosseguir em várias sessões, pelo menos, até janeiro de 2022.

