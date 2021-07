A Comissão Europeia aplicou multa de 875 milhões de euros a cinco fabricantes que combinaram não terem carros mais limpos que o exigido por lei.

Mundo 4 min.

Crime

Grupo Volkswagen multado por comportamento de cartel

Telma MIGUEL A Comissão Europeia aplicou multa de 875 milhões de euros a cinco fabricantes que combinaram não terem carros mais limpos que o exigido por lei.

Uma verdadeira bofetada no valor de 875 milhões de euros foi aplicada a cinco fabricantes alemães de carros pela vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela Concorrência, Margrethe Vestager. A multa decorre de se ter averiguado que cinco marcas do grupo Volkswagen – Daimler, BMW, Audi, Porsche e a própria marca Volkswagen - conspiraram para bloquear o desenvolvimento de tecnologias de emissões limpas.

A Comissão Europeia considerou que os responsáveis dos cinco fabricantes alemães tiveram “comportamentos de cartel”, sendo uma primeira vez que esta prática proibida na UE é feita em aspetos tecnológicos. Normalmente as práticas de cartel são feitas na combinação de preços ou na partilha de mercados. Segundo a Comissão, todas as empresas reconheceram o comportamento e concordaram em pagar a multa.

A Volkswagen terá que pagar a maior fatia: 502 milhões de euros, apesar de ter recebido uma redução de 45% por ter cooperado com os investigadores. A BMW pagará os restantes € 373 milhões. Tendo revelado a manobra à Comissão, a Daimler recebeu imunidade total e não irá pagar coimas.

O que os fabricantes não fizeram: melhorar o sistema SCR

Os inspetores da Comissão concluíram que entre 2009 e 2014, os cinco combinaram em reuniões técnicas atrasar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras que poderiam reduzir as emissões de óxido de nitrogénio dos carros a gasóleo.

“Os cinco fabricantes de automóveis Daimler, BMW, Volkswagen, Audi e Porsche possuíam a tecnologia para reduzir as emissões prejudiciais para o ambiente e para as pessoas, mas evitaram competir no uso de todo o potencial desta tecnologia com standards mais elevados ao que é exigido por lei", disse Vestager em comunicado, acrescentando que “embora a lei fixe níveis mínimos, que todos os fabricantes têm que respeitar, mesmo assim deixa ampla margem para os fabricantes competirem a fazer melhor que o mínimo exigido”.

"A competição e inovação na redução da poluição automóvel são essenciais para a Europa alcançar os objetivos ambiciosos do Pacto Ecológico Europeu”, disse a vice-presidente para a Competição. Vestager salientou que a decisão de punir os construtores de automóveis mostra, da parte do executivo europeu que não hesitará “em agir contra todas as formas de cartelização que possam pôr em risco este objetivo”.

Segundo Vestager, os fabricantes sabiam que se se adicionasse o líquido conhecido como “AdBlue” para a cadeia de exaustores dos carros, o óxido de nitrogénio transforma-se em água e nitrogénio, inofensivos para humanos e para a atmosfera. O sistema de redução de emissões de gases é conhecido como SCR.

A Daimler, a BMW, a Volkswagen, a Porsche e a Audi tiveram reuniões técnicas regulares, para desenvolver em conjunto sistemas SCR para carros de passageiros a diesel, de acordo com os regulamentos europeus de emissões de gases. Essas reuniões permitiram que esta tecnologia inovadora fosse desenvolvida em conjunto e aplicada aos carros vendidos “para benefício dos consumidores e do ambiente”.

A linha clara entre o bem e o mal

Mas a cooperação daria para o torto. Depois de juntos terem desenvolvido a tecnologia, juntos também decidiram que não a desenvolveriam “ao seu potencial máximo”. E é por isso que estão a ser castigadas: “Ao combinarem não competir no sistema SCR violaram as leis de competição europeias”.

Os fabricantes combinaram o tamanho dos tanques de AdBlue e o tempo até à recarga, descobriu a Comissão. “Também trocaram informação sensível sobre futuros modelos”.

A Comissão escreveu uma carta aos cinco fabricantes com um guia do tipo de “conversas” que é permitido terem ao abrigo da legislação europeia. “Fazer lóbi é aceitável”, entende Vestager, adiantando que a carta será conhecida publicamente também como orientação “para as empresas que não estão neste cartel”.

O caso do cartel dos cinco é diferente do escândalo do diesel (onde as emissões foram falseadas de propósito) esclareceu Vestager, um caso que está a cargo da justiça de vários países europeus.

Sob a forma de esclarecimento, Vestager explica que as regras anti concorrenciais europeias não impedem “cooperação entre competidores nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Essa cooperação pode trazer ganhos de eficiência, por exemplo na forma de um desenvolvimento mais rápido e comercialização de produtos melhores devido aos ativos e competências reunidos”.

No entanto, avisa a Comissão, há uma linha clara que divide as boas das más práticas: “As empresas não podem combinar entre elas limitar o desenvolvimento de nenhum tipo de tecnologia. As companhias não podem retrair-se quando se trata de fazer melhor do que é exigido por lei e devem continuar a competir em benefício dos consumidores”. Tudo o resto, diz Vestager é simplesmente ilegal

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.