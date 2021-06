Um homem e uma mulher foram assassinados, na cidade de Espelkamp, entre Hanover e Osnabrück. Motivo e identidade do homicida são ainda desconhecidos.

Crime

Duas pessoas mortas a tiro na Alemanha. Polícia procura atirador

Um homem e uma mulher foram assassinados, na cidade de Espelkamp, entre Hanover e Osnabrück. Motivo e identidade do homicida são ainda desconhecidos.

Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram mortas esta quinta-feira em Espelkamp, no noroeste da Alemanha.

A notícia foi avançada pela polícia local, que desconhece, para já, os motivos do atirador, nem se este fugiu ou se é uma das vítimas, segundo avançou um porta-voz da polícia à AFP.

No entanto, alguns jornais alemães apontam para que o autor dos disparos esteja em fuga e armado, embora a polícia não confirme.

Mesmo assim, as autoridades avançaram com uma "caça ao homem", mobilizando um grande destacamento policial para a cidade de 25.000 habitantes, que se situa entre Hanover e Osnabrück.

Desconhece-se, de momento, se havia alguma ligação entre as vítimas, uma vez que uma das pessoas foi morta no interior de um edifício e a outra na rua, estando a polícia a investigar "duas cenas de crime", de acordo com os jornais locais. Alguns deles avançam que o motivo do crime terá sido ciúmes.





