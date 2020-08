De acordo com uma investigação realizada em 22 escolas de verão em Barcelona, as crianças têm uma taxa infeção quase seis vezes menos do que a da população em geral.

Mundo 2 min.

Crianças infetam seis vezes menos do que a população em geral, afirma estudo feito em escolas

De acordo com uma investigação realizada em 22 escolas de verão em Barcelona, as crianças têm uma taxa infeção quase seis vezes menos do que a da população em geral.

Em muitos países, os governos debatem-se com a incerteza da abertura do ano letivo de forma presencial. Esta quarta-feira, foi divulgado um estudo com as principais conclusões de uma investigação feita em 22 escolas de verão na área metropolitana de Barcelona.

De acordo com o estudo divulgado pelo El País, as crianças têm uma taxa de infeção quase seis vezes mais baixa do que a da população em geral. A investigação foi levada a cabo por uma equipa do Hospital Sant Joan de Déu e encabeçada pela cientista Iolanda Jordan que identificou, através de testes CRP, entre 1905 participantes, um total de 39 casos: 30 crianças e 9 monitores.

Os 30 casos pediátricos tiveram contacto com 253 crianças durante os campos pertencentes a grupos de coabitação estável e 12 (4,7%) foram infetadas (positivos secundários), o que representa um número de reprodução local (R0) de 0,3. Esta taxa é quase seis vezes inferior à da população geral (1,7 a 2) nas áreas onde os campos estão localizados, medida pelo número de reprodução básica (R0), no momento do estudo.

Além disso, a maioria dos casos de índice pediátrico detetados (22) não transmitiu qualquer infeção nos campos. Cinco dos casos iniciais infetaram 1 contacto, 2 infetaram 2 contactos e 1 três contactos, de acordo com uma nota dos investigadores.

As atividades foram desenvolvidas num ambiente escolar, implementando medidas básicas de contenção de riscos: lavagem frequente das mãos, pequenos grupos reduzidos, utilização de máscaras e atividades ao ar livre.

Este aspeto, contudo, é uma das limitações do estudo apontado por Iolanda Jordan, uma vez que as aulas durante o ano letivo são realizadas principalmente em espaços fechados.

Outra das conclusões que a investigadora destacou durante a apresentação deste estudo, enquadrado no programa Kids Corona, é que as crianças mais novas analisadas (menores de 12 anos) demonstraram a mesma capacidade de transmissão da doença que as mais velhas (de 13 a 17 anos).

Contudo, há que ter cautela com os resultados por serem ainda preliminares e puderem variar com os dados ainda pendentes dos testes serológicos.

Uma das conclusões mais interessantes do estudo é o impacto da lavagem das mãos. Os grupos que o fizeram mais de cinco vezes por dia, aproximadamente de duas em duas horas, tiveram uma taxa de transmissão praticamente nula, fazendo da lavagem das mãos uma "medida importante a ser considerada".

Finalmente, o estudo mostra que existe uma alta correlação entre a incidência da infeção na população geral e o número de casos índice detetados nos centros da mesma área, o que mostra que os participantes em atividades de Verão não foram grandes transmissores da doença e que o rastreio proativo em áreas de alta incidência pode ser muito eficaz.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.