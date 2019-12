A polícia inglesa impediu um rapto de uma criança de seis anos que visitava uma galeria com os pais.

Criança portuguesa alvo de uma tentativa de rapto em Londres

A polícia inglesa impediu um rapto de uma criança de seis anos que visitava uma galeria com os pais.

O incidente aconteceu ao início da tarde de quinta-feira, o raptor terá aproveitado uma breve distração dos pais para tentar raptar a criança, chegando a conseguir sair, com a criança, da galeria em que a família se encontrava para a rua.

Segundo a TVI, que avança a notícia, as autoridades agiram prontamente assim que o casal deu o alerta ao dar pela falta do filho, tendo o menino sido localizado já no exterior do edifício.



A polícia terá rapidamente acedido às imagens de videovigilância da galeria para tentar perceber as movimentações do raptor e se este terá atuado sozinho ou juntamente com outros indivíduos.



A família, que a estação televisiva diz ser da zona de Matosinhos, está na capital britânica para gozar uns dias de férias, onde ainda se encontra.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.