Criança morre após ter sido empurrada para linha de comboio

A mãe do menino também foi atirada para os carris mas salvou-se.

Uma criança de oito anos morreu ontem atropelada por um comboio de alta velocidade, após ter sido empurrada para a linha por um homem, na estação central de Frankfurt, Alemanha.

“O menino e a sua mãe foram empurrados deliberadamente para a linha do comboio por um individuo de origem africana. A mãe conseguiu sair”, declarou a polícia que abriu já um inquérito sobre este incidente dramático.

A mãe foi hospitalizada após ter conseguido sair a tempo da linha, no momento em que o comboio de alta velocidade chegava à estação.

O suspeito, um homem de 40 anos, tentou fugir depois de empurrar mãe e filho mas os "passageiros que estavam na estação correram atrás dele e apanharam-no", contou a polícia, acrescentando que detido teria tentado empurrar "uma terceira pessoa" que, no entanto, "se conseguiu defender".

De acordo com a polícia o homem não tem qualquer ligação com as vítimas nem se sabe ainda o motivo do crime. Segundo a estação de televisão NTV o indivíduo será da Eritreia.

8 30.07.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Zettel mit der Aufschrift «Ruhe in Frieden kleiner Mann» liegt zwischen abgelegten Blumen, Kerzen und Plüschtieren am Bahnsteig 7 im Frankfurter Hauptbahnhof. Ein achtjähriger Junge ist am Tag zuvor im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Mann vor den einfahrenden ICE gestoßen und getötet worden. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Frank Rumpenhorst/dpa

O partido de extrema direita Alternative for Germany (AfD), reagiu imediatamente denunciando a política de migração alemã.

“Este ato hediondo dificilmente consegue ser superado”, escreveu Alide Weidel, o líder do partido no Twitter. E acrescentou: "O que é que ainda tem de acontecer? Há que proteger os cidadãos do nosso país em vez de promover esta política de migração sem limite!”.

Há cerca de duas semanas, um incidente semelhante aconteceu perto de Dusseldorf onde um homem empurrou uma mulher de 34 anos para a linha, assassinando-a também.

Completamente chocados com o sucedido, os habitantes da cidade têm colocado flores e bonecos de pelúcia na estação central em memória da criança.

