Criança de nove anos torturada até à morte na Bélgica

Redação Corpo foi encontrado no porto de Ghent na semana passada. O padastro, que abusou do rapaz durante meses, foi detido no fim de semana.

Ninguém, além da própria mãe, sabia que Raul, de nove anos, tinha sido abusado pelo padrasto durante meses. O homem, de 34, espancava frequentemente o rapaz e por vezes despejava água gelada ou quente sobre o seu corpo.

No dia 31 de janeiro, Raul não sobreviveu à tortura. Morreu às 4h da manhã, depois de ter sido espancado na presença da mãe, 30 anos, e da irmã, de 12.

A mãe e o padrasto esconderam o corpo num saco e atiraram-no à água. O cadáver da criança só foi encontrado mais de dois depois - a 13 de abril -, perto do "Houtdok", no porto de Ghent, local popular para banhistas no verão.

O padrasto foi detido no passado fim de semana, anunciou o Ministério Público da Flandres Oriental. Segundo o jornal belga De Standaard, a família vinha da Roménia e não estava registada na Bélgica. A mãe e o padrasto trabalhavam alegadamente numa fábrica de carnes no norte do país.

Tio que vive na Alemanha fez a denúncia

O que os habitantes locais e outros conhecidos não sabiam era que Raul estava desaparecido desde o final de janeiro. A família conseguiu esconder a morte do rapaz durante mais de dois meses. A mãe chegou até a publicar fotografias com o filho e a filha em fevereiro. Foi apenas a 31 de março que a mulher mudou a fotografia de perfil para uma com um fundo preto, como se estivesse de luto, relata o jornal belga Het Nieuwsblad.

Já o padrasto publicou regularmente fotografias suas nas redes sociais. O homem foi alvo de um mandado de captura internacional durante vários dias, após uma mensagem de texto ter começado a circular entre a família romena da criança. Um dos tios de Raul, que vive na Alemanha, foi até à Bélgica para denunciar o desaparecimento.

Nessa semana, a mãe e a irmã de Raul foram interrogadas. As declarações da irmã levaram a polícia à zona do porto de Ghent, onde os investigadores fizeram a horrível descoberta.

