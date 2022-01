A polícia abriu uma investigação para capturar o homem, que tem antecedentes criminais.

Investigação

Criança de dois anos raptada pelo pai em França

AFP Um menino de dois anos foi raptado pelo pai, de 32, em Amiens, cidade no norte de França. A polícia abriu uma investigação para capturar o homem, que tem antecedentes criminais.

"O acusado não tinha o direito de visita sobre o seu filho" e é "conhecido da justiça", disse o Procurador-Geral de Amiens, Alexandre de Bosschere.



O homem foi "condenado em várias ocasiões por vários delitos" e já foi preso, nomeadamente por atos de violência doméstica.

A investigação "revelou" que este homem, Yannick G., "deixou a [região da] Picardia para o sul de França". É provável que esteja "perto de Marselha ou Montpellier".

O gabinete do procurador de Amiens emitiu um apelo a testemunhas com fotografias do homem e da criança.

