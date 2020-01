O menor, de 10 anos, terá morrido congelado ou asfixiado. Uma tragédia que não é inédita. Outras crianças de África têm morrido nestes esconderijos dos aviões.

Criança clandestina encontrada morta no trem de aterragem de avião da Air France

O avião viajava desde Costa do Marfim e o corpo da criança de 10 anos foi encontrado na quarta-feira de manhã, após o Boeing 777 da Air France ter aterrado no Aeroporto de Paris.



O menor, sem roupas quentes, terá morrido congelado ou por asfixia declararam fontes ligadas à investigação à AFP.

Durante estes voos as temperaturas descem até 50 graus negativos devido às grandes altitudes a que o aparelho viaja, entre 9 mil a 10 mil metros, pelo que a criança poderá ter morrido congelada. Ou asfixiada pelo trem de aterragem.

Este não é o primeiro caso de um menor que morre nestas condições. Nos últimos anos, vários adolescentes tentam sair de África escondendo-se nos trens de aterragem de aviões com destino à Europa, sendo encontrados mortos neste local dos aparelhos.

A informação da descoberta do corpo na quarta-feira de manhã, em Paris, cerca de 40 minutos depois da aterragem, partiu da própria companhia aérea que na sua conta do Twitter informou sobre a descoberta de um “passageiro clandestino descoberto no poço de um trem de aterragem da aeronoave voo AF703 de Abidjan (ABJ) para Paris-Charles de Gaulle”. O corpo da criança ainda não tinha sido identificado e foi transportado para o instituto forense.

"Tragédia humana"

A Air France anunciava ter sido aberta já uma investigação sobre “esta tragédia humana” expressando a sua “compaixão”.

"Além do drama humano, isso mostra uma grande falha de segurança no aeroporto de Abidjan", alertou à AFP uma fonte dos serviços de segurança de Abijan, citada pelo The Guardian. A mesma fonte questiona-se como uma criança sozinha pode chegar a um avião no aeroporto e esconder-se neste local do aparelho, sem ninguém ver.

O último caso semelhante em França aconteceu em abril de 2013, quando o corpo de um menino, provavelmente menor de idade, foi encontrado também morto, nas mesmas condições, num trem de aterragem de um avião que tinha chegado dos Camarões.

Política migratória europeia

De acordo com o Laure Palun, diretor de uma associação que ajuda migrantes, estas tragédias acontecem por causa da atual política migratória europeia.

“Como não há rota para a migração legal, as pessoas precisam se esconder para chegar ao país para o qual desejam ir, e isso resulta em tragédias”, alertou, citado pelo The Guardian.

Em 2017, 8.753 migrantes com idades entre 14 e 24 chegaram a Itália vindos da Costa do Marfim, entre eles 1.474 menores não acompanhados, segundo dados da Organização não governamental CEVI.

