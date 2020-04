O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que o crescimento económico na Ásia pode parar pela primeira vez em 60 anos devido ao impacto da covid-19 em vários setores de acordo com um relatório publicado pela organização.

Crescimento económico na Ásia pode estancar pela primeira vez em 60 anos

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que o crescimento económico na Ásia pode parar pela primeira vez em 60 anos devido ao impacto da covid-19 em vários setores de acordo com um relatório publicado pela organização.

Os peritos do FMI estimam que a economia da região poderá registar um crescimento nulo este ano, afirma o relatório. Para além do impacto das medidas de contenção interna e do distanciamento social, dois outros fatores fundamentais estão a moldar as previsões para a Ásia. A primeira é a queda estimada em 3% do PIB mundial até 2020, que representaria a maior queda desde a Grande Depressão de 1929, de acordo com as previsões do FMI. Outro ponto importante para a região asiática é o declínio do crescimento económico da China, que deverá diminuir de 6,1% em 2019 para 1,2% em 2020.



Contudo, a região não enfrenta a pandemia da mesma forma. Enquanto a economia da China começa a voltar ao normal, outras economias estão a impor bloqueios mais restritos. A situação económica em cada área depende da propagação do novo coronavírus e da forma como as políticas locais respondem à pandemia.

"Estes são tempos altamente incertos e difíceis para a economia global. A região da Ásia-Pacífico não é exceção. O impacto do coronavírus na região será grave, generalizado e sem precedentes", declarou Changyong Rhee, diretor do Departamento Ásia-Pacífico do FMI, segundo a Reuters.

O FMI sublinha que a principal prioridade é apoiar e proteger o setor da saúde para conter o vírus e introduzir medidas para conter a sua propagação. Se não houver espaço suficiente para isso nos orçamentos, cada país terá de redefinir outras despesas. A agência sublinha que esta crise económica exige a proteção direta das pessoas, do emprego e das indústrias, mas não apenas através das instituições financeiras.

O FMI considera também que a política monetária deve ser utilizada com prudência para proporcionar ampla liquidez e aliviar o stress financeiro para as indústrias e as pequenas e médias empresas.

