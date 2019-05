O governo conservador parece o Titanic que até a orquestra já fugiu a nado. Parecem cada vez mais improváveis as hipóteses do Brexit passar no Parlamento do Reino Unido e o partido da primeira ministra arrisca-se a ter o pior resultado eleitoral desde a sua fundação em 1834.

Crescem pressões para May abandonar governo

O governo conservador parece o Titanic que até a orquestra já fugiu a nado. Parecem cada vez mais improváveis as hipóteses do Brexit passar no Parlamento do Reino Unido e o partido da primeira ministra arrisca-se a ter o pior resultado eleitoral desde a sua fundação em 1834.

No primeiro dos dois dias de eleições europeias no Reino Unido, a participação na disputa para escolher os seus representantes no parlamento europeu é a evidência da encruzilhada em que se afundou o Brexit. A ida às urnas em que Theresa May não queria que o seu país participasse não só estão a acontecer como acaba de enfrentar mais um revés no governo. A representante do governo britânico na Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom, renunciou ao cargo na quarta-feira dizendo que não acredita mais que, com a atual abordagem, o governo vá conseguir a saída do Reino Unido da União Europeia (UE). A demissão vem em cheio com as duras críticas de membros do parlamento do Partido Conservador contra o novo plano da primeira-ministra para o divórcio da UE e há cada vez menos espaço de manobra para Theresa May.







Um dia antes, May afirmou que os membros do parlamento teriam "uma última oportunidade" de entregar o Brexit à população, pedindo que apoiassem sua nova proposta sobre os termos da separação. De acordo com a primeira-ministra britânica, se houver luz verde à sua proposta - que inclui regras para o comércio exterior, leis alfandegárias, regulamentação laboral, entre outros pontos -, os deputados poderiam votar se o documento final deve passar ou não por um segundo referendo.





Na carta enviada a May sobre a sua saída, Andrea Leadsom disse não acreditar que o "Reino Unido seria um Reino Unido verdadeiramente soberano através do acordo que agora é proposto". Leadsom descreveu a realização de outro referendo como algo "perigosamente divisivo", e disse que se opunha a um governo "que facilite de bom grado tal concessão". A ex-representante do governo terminou a carta fazendo um tributo à "integridade, firmeza e determinação" da primeira-ministra e pedindo que ela tome "as decisões certas pelos interesses do país, do governo e do partido".





O impacto da decisão de Leadsom deixou estragos e a pressão para que May deixe o cargo aumentou. O deputado Ian Lavery, do Partido Trabalhista, disse que o acontecimento mostra que "autoridade da primeira-ministra está abalada e que o seu tempo acabou."





May tinha prometido estabelecer um plano que abrisse caminho à sua substituição depois de os deputados votarem um novo acordo que, em teoria, devia acontecer no dia 7 de junho.

Mas os trabalhistas preparam-se para rejeitar pela quarta vez o acordo para a saída do Reino Unido da UE. No debate parlamentar, Jeremy Corbyn afirmou que "este governo é muito fraco e está demasiado dividido para tirar este país da confusão que criou”.





A renúncia de Andrea Leadsom é a 36.ª de um ministro de Theresa May, a 21.ª por questões relacionadas com o Brexit. A agora ex-ministra havia sido candidata à liderança dos conservadores após a renúncia de David Cameron mas desistiu para permitir que May se tornasse primeira-ministra. Na Câmara dos Comuns - câmara baixa do parlamento britânico, composta por 650 representantes -, Leadsom estava encarregada de organizar as negociações do governo e deveria anunciar o momento em que este novo acordo sobre o Brexit seria apresentado aos deputados.





Três acordos chumbados

Os membros do parlamento já rejeitaram três acordos propostos por May. Há agora a possibilidade de que a saída da UE aconteça sem qualquer entendimento, cenário conhecido como "No deal".





Nesse caso, a separação aconteceria abruptamente, com pesadas consequências económicas para o Reino Unido. O prazo final para um acordo, como foi assinado com a UE no mês passado, é 31 de outubro. Sem essa extensão das negociações, Londres corria o risco de uma saída sem qualquer acordo prévio, já que, segundo o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, cada Estado-membro tem dois anos para sair da UE a partir do momento em que a sua decisão é comunicada.





Hecatombe eleitoral nas eleições europeias

A fragilidade dos conservadores e da liderança de Theresa May são cada vez mais evidentes e isso reflete-se também nas últimas sondagens para as eleições europeias. Os estudos apontam para uma vitória esmagadora do partido de extrema-direita Brexit, liderado por Nigel Farage. De tal forma que nem o ministro da Educação escondeu que acredita que o seu partido vai ser duramente castigado nas urnas. De acordo com as últimas sondagens publicadas pelo Independent, Nigel Farage recolhe 35% das intenções de voto, o mais do que conservadores e trabalhistas juntos. A confirmarem-se os resultados, o partido de Theresa May passaria de 23,1% para 12% e os trabalhistas de 24,4% para 18%. Para Damian Hinds, responsável pela pasta da Educação, as eleições vão ser duras para o governo de Londres e vão representar uma espécie de segundo referendo sobre a saída da União Europeia.

