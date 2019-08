Vários migrantes saltaram do navio Open Arms e tentaram nadar até à costa italiana de Lampedusa. Ativistas revelam que situação dentro da embarcação é cada vez mais tensa e recusam desembarcar em Espanha como propôs governo de Pedro Sánchez.

Cresce tensão dentro do navio Open Arms

É insustentável a situação que se vive a bordo do navio Open Arms ao largo da costa italiana de Lampedusa, afirmam os ativistas da ONG catalã. Vários vídeos que foram publicados este domingo no Twitter mostram alguns dos 107 migrantes a nadar rumo à ilha depois de terem saltado da embarcação.

Depois de 10 dias encerrados no Open Arms, Óscar Camps, um dos fundadores da ONG, fala em “discussões, pânico e crises de ansiedade” e pergunta se “faz falta que haja mortos” para que se resolva o bloqueio imposto pelo governo italiano sem fazer, contudo, referência à proposta espanhola para que desembarquem num dos seus portos, em Cádiz.

Já o governo espanhol anunciou não entender a postura do navio de querer desembarcar os migrantes apenas em Itália. “Oferecemos-lhes todo o tipo de ajuda: atenção médica, víveres...Não entendemos a posição do Open Arms”, afirmou esta segunda-feira a vice-presidente do governo espanhol em funções, Carmen Calvo. Perante a resposta negativa do ministro italiano da Administração Interna, Matteo Salvini, de extrema-direita, de permitir a saída dos migrantes, Pedro Sánchez, presidente também em funções do governo espanhol, ofereceu os portos espanhóis para o desembarque. Primeiro o de Algeciras, em Cádiz, e, depois, o “mais próximo” da localização atual do Open Arms, o porto de Mahón, em Menorca. A oferta foi rejeitada pela ONG que argumenta que a situação crítica que se vive no navio impede uma viagem tão longa. O Open Arms insiste em desembarcar na ilha de Lampedusa, da qual se encontra a apenas 800 metros de distância.



“Entendemos que a situação seja crítica pela incerteza e pelo desespero mas quando se lhes diz que têm um porto seguro, e os migrantes sabem que vão chegar [a terra], qualquer pessoa pode entender que não vão ter qualquer problema”, opinou Carmen Calvo numa entrevista à Cadena SER. “Fizemos um esforço imenso, mais do que aquilo que nos corresponde”, acrescentou a vice-presidente que considerou “exemplar” a gestão do caso pelo seu governo. A posição do Open Arms recebeu as duras críticas da governante espanhola que recordou que o Open Arms decidiu ir para Lampedusa quando o seu executivo trabalhava para conseguir um porto em Malta. “O Open Arms não quis ir para Malta. Espanha estava a trabalhar nisso, em conversações com Malta, e decidiram ir para Itália”, assegurou, apesar de não clarificar se o governo de Malta teria ou não autorizado o desembarque.

De acordo com o Open Arms, a distância entre Lampedusa e o porto de Menorca é demasiado grande e implica riscos. “Não aceitamos Espanha. Não podemos pôr em perigo a segurança e a integridade física dos migrantes e da tripulação. Precisamos de desembarcar já”. Ao El País, uma porta-voz da ONG confirmou que o barco não está em condições de viajar até um porto espanhol com garantias de segurança pela situação que se vive a bordo. “Estamos a viver uma situação ansiedade muito intensa e com fortes discussões e isto influi negativamente na segurança, pelo qual a situação é insustentável e não podemos afastar-nos da costa em condições de segurança”.

No domingo, o navio enviou uma mensagem urgente ao porto de Lampedusa onde insiste atracar “se necessário com o único propósito de permitir a transferência de migrantes”. Também pediu, como alternativa, que se permita fazer chegar os 107 migrantes “a um barco adequado para chegar ao porto espanhol de Algeciras em pouco tempo e compatível com a situação atual”.

O plano do governo espanhol em funções é desembarcar os migrantes num porto em seu território e proceder à distribuição acordada com outros seis países europeus (França, Alemanha, Portugal, Luxemburgo e Roménia).

