Críticas à quarentena obrigatória para quem viaja para o Reino Unido

Redação No domingo, as companhias aéreas British Airways, EasyJet e Ryanair apelaram ao Governo para que abandonasse esta "quarentena ineficaz, que terá um efeito devastador na indústria do turismo britânico e destruirá milhares de postos de trabalho".

Qualquer pessoa que chegue ao Reino Unido proveniente do estrangeiro deve ser submetido a uma quarentena de 14 dias a partir desta segunda-feira. O objetivo é evitar a importação de novos casos de coronavírus.



Segundo a AFP, trata-se de uma medida considerada inoportuna para os setores da aviação e do turismo que a contestam.

A quarentena de 14 dias, que será revista pelo Governo britânico de três em três semanas, aplica-se a todas as chegadas por via terrestre, marítima e aérea, independentemente dos viajantes serem ou não residentes no Reino Unido.

O seu objetivo é evitar a importação de novos casos de doença covid-19, uma vez que em junho, o país começou a levantar as restrições que foram postas em prática no final de março para conter a sua propagação.

"Estamos a introduzir esta quarentena porque, como o número de novas infecções está a diminuir (no Reino Unido), a proporção de infecções provenientes do exterior está a aumentar", disse o ministro da Saúde, Matt Hancock, à Sky News citado pela AFP.

No caso de serem quebradas as regras, serão efetuados controlos aleatórios e os infratores serão multados em 1.122 euros. São abertas exceções para os transportadores rodoviários, trabalhadores do setor da saúde, apanhadores de fruta ou viajantes provenientes da Irlanda.

Mas a adequação de tal medida está a ser discutida, havendo quem defenda que a prioridade é melhorar a situação sanitária no país. Segundo o último relatório oficial de domingo, registaram-se 40.542 mortes de pessoas que deram positivo no teste do novo coronavírus - e até mais de 48.000, incluindo casos suspeitos - e quase 287.000 contaminações.

Antes de estabelecer uma quarentena,"penso que devemos realmente continuar a baixar significativamente o nível (de infecções) neste país" disse recentemente à BBC o Professor Robert Dingwall, membro de um subgrupo do comité científico encarregado de aconselhar o governo sobre a pandemia.

O National Statistics Office estimou que havia mais de 5.500 infeções por dia em Inglaterra no final de maio. E de acordo com um estudo do PHE England e investigadores da Universidade de Cambridge, o vírus está mesmo a acelerar ligeiramente a sua propagação em algumas áreas desde o início da desconfinamento.

O próprio consultor científico do governo, Patrick Vallance, disse à imprensa que a decisão de impor esta quarentena era mais política do que científica, embora o governo se orgulhe de seguir escrupulosamente os pareceres científicos.

Acções judiciais

"As indústrias da aviação e do turismo foram devastadas pela pandemia e estão muito perturbadas por esta medida" escreve a AFP.

Assinaram uma carta oficial ao Governo na sexta-feira, como passo preliminar para uma possível acção judicial. "Milhares de europeus que normalmente viajariam para o Reino Unido em julho e agosto durante a época alta não virão porque têm medo da quarentena", disse na segunda-feira o chefe da Ryanair, Michael O'Leary, à Sky News.

Também os postos de trabalho de 25.000 pessoas que trabalham no aeroporto londrino de Heathrow, um terço da mão-de-obra total, estão em risco, avisou o chefe do aeroporto, John Holland-Kaye, num podcast do diário City AM do centro de negócios londrino.

Os membros da maioria conservadora, também revelaram receio que o Governo esteja a sabotar a economia, já atingida pela crise sanitária. Como saída, o Governo de Boris Johnson está a considerar a possibilidade de estabelecer elevadores aéreos para certos destinos turísticos, como a França ou a Espanha, o que permitiria às pessoas contornar a quarentena. Segundo o Sunday Times, o líder pediu ao seu ministro dos Transportes que encontrasse uma solução antes do final de junho.

