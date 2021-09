Nos 20 anos do 11 de setembro, aqui fica a segunda de sete histórias sobre um momento que nunca nenhum de nós conseguirá esquecer.

Crónica

Onde estava no 11 de setembro?

Podia dizer que estava a beber um chá no deserto, à procura de um relógio Seiko que perdi na Grande Muralha da China, a oferecer umas calças de ganga a um Pataxó, indígenas de Santa Cruz da Cabrália, na Costa dos Descobrimentos, Bahia, Brasil, a comprar peixinho no saudoso mercado de Maputo, a ver a marcha dos pinguins na Antártida, a andar de bicla nos campos Elíseos, no Iraque, a ver como o Iraque desaparece quando lá chega a Christiane Amanpour, a subir a escadaria que conduz ao Apocalypse Now, histórica disco de Saigão, à procura de um restaurante em Terras de Bouro, terra do meu avô materno, a resolver uns assuntos numa repartição de finanças em Nouakchott, Mauritânia, a provar um branco na Geórgia, a comprar bilhete para visitar a casa de Hemingway, em Key West, de onde, quando o tempo permite, se consegue avistar Cuba, à espera de uma salada de polvo no portinho da Arrábida, a ver passar os comboios na estação de Moura, no Alentejo, num desses "ground zero" que o mundo tem, mas não.

Podia dizer que não me lembrava e estava o assunto resolvido. Noutro dia qualquer, uma pessoa sabia lá onde estava há vinte anos. Não neste dia. Posso dizer onde não estava: em Nova Iorque, embora nesse dia estivéssemos todos lá. Em meu favor, chuva no molhado: era vinte anos mais novo. Pronto... estava a fumar um cigarro numa cama desfeita, para os lados do Príncipe Real. Os vizinhos de baixo, um casal de arquitectos, estavam outra vez a discutir. Que era neurótico, que já começava a perder a paciência, que era um estúpido, um idiota. Idiota és tu, pá! Porque é que não vais embora? Vai! Desaparece! Volta para o Alfredinho, não é deles que gostas?! Vá lá, não sejas assim. Dá cá uma beijoca.

Foi a minha namorada, hoje minha mulher, que ligou a TV e me chamou, em choque. Lembro-me exactamente das primeiras imagens que vi, as aeronaves do Islão a trespassar o coração da América, as torres-gémeas transformadas numa fábrica de destroços, uma nuvem densa, suja, uma cascata de pessoas que caiam do céu. Os acontecimentos devoram-se, como se fosse um daqueles filmes de série B, em que estamos sempre à espera que alguém esteja a sonhar ou que apareça o Bruce Willis para salvar o mundo ocidental da sua derrocada. Àquela hora, tudo era "breaking news". Os vivos à procura dos sobreviventes numa amálgama de World Trade Center. Lembro-me de ter pensado que a religião, seja ela qual for, não tem razão.

Não estava em Nova Iorque, embora lá tivesse estado há pouco tempo. Não vou naquela treta que Nova Iorque é uma cidade do mundo. É uma cidade americana com o mundo lá dentro. Tinha feito uma viagem de meses por mais de trinta estados dos EUA. A América que todos nós consumimos desde que nascemos ali estava, de certo modo intacta. Os americanos são como crianças fascinadas pelo poder. O poder de poder ser outra coisa é o poder da América. Pessoas simples, que parecem guardadas nos filmes, desfilam perante nós, desmaterilizando à nossa frente. Todas essas pessoas que guardei, nem que seja se passagem, hábito de jornalista, ficaram mortas naquele instante, numa espécie de jet-lag irracional, tão próximo, tão longe. Quando vemos as imagens recentes do Afeganistão, quando vemos os talibãs armados como o que de melhor os USA têm para oferecer em termos de armamento, fica bem clara a imagem de que nada é o que parece e que tudo é o que é. Às vezes parece que o passado não passa. Noutras, que o futuro é só uma efeméride que aí vem.

