CPLP pede solidariedade entre países membros na distribuição da vacina contra a covid-19

Há seis países lusófonos, num grupo de 70, que só conseguirão vacinar apenas uma em cada dez pessoas contra a covid-19 em 2021.

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) apelou à solidariedade, cooperação e colaboração entre os seus nove Estados-membros na distribuição e aplicação das vacinas contra a covid-19.

O desafio foi lançado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, no final do Conselho de Ministros da CPLP, que esteve reunido, esta quarta-feira, 9 de dezembro, por videoconferência. Recorde-se que Cabo Verde é o país que preside atualmente ao organismo.

Durante o encontro virtual, que decorreu sob o tema “Reafirmação da Cooperação na CPLP no contexto da pandemia covid-19” e que foi o primeiro após o início da pandemia, os ministros abordaram a questão das vacinas e os problemas de desigualdade de acesso.

“Há países com melhores condições de poderem começar a vacinar as suas populações rapidamente e nós exortamos os demais Estados-membros a trabalharem e a cooperarem entre si, na questão da distribuição e na aplicação das vacinas”, sustentou, citado pela agência Lusa.

“São questões importantíssimas e houve uma grande abertura no sentido de haver uma colaboração, uma coordenação entre os Estados-membros da CPLP na questão da distribuição e aplicação das vacinas para as nossas respetivas populações”, acrescentou Luís Filipe Tavares, enquanto presidente em exercício do Conselho de Ministros.

Em África, há 54.566 mortos confirmados em mais de 2,2 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os países lusófonos, Angola regista 355 óbitos e 15.729 casos, seguindo-se Moçambique (138 mortos e 16.440 casos), Cabo Verde (109 mortos e 11.098 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.166 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.444 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.005 casos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (mais de 6,6 milhões de casos e 178.159 óbitos), depois dos Estados Unidos.

Seis países lusófonos só conseguirão vacinar apenas uma em cada dez pessoas

O pedido é feito no dia em que é divulgado um estudo que coloca seis países lusófonos num grupo de 70 países em desenvolvimento, que só terá vacinas suficientes para imunizar uma em cada dez pessoas contra a covid-19 em 2021.

A maioria destes países localizam-se no continente africano e na Ásia e entre eles contam-se os lusófonos Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, segundo aponta a análise da Peoples Vaccine Alliance, uma coligação internacional de ONGs.

Por outro lado, há cinco países - Quénia, Mianmar, Nigéria, Paquistão e Ucrânia - que registam, no seu conjunto, 1.5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus.

A aliança, que integra a Amnistia Internacional, a Frontline AIDS, a Global Justice Now e Oxfam, analisou os negócios já feitos entre os países e as oito principais vacinas candidatas a certificação e concluiu que "enquanto os países mais ricos, que representam 14% da população global, já garantiram 53% de todas as vacinas mais promissoras, 67 países em desenvolvimento - alguns dos quais estão entre os mais pobres do mundo - só terão vacinas suficientes para imunizar uma em cada dez pessoas em 2021".

Fosso entre países ricos e pobres

As conclusões da Peoples Vaccine Alliance apontam ainda para o facto de países ricos como o Canadá terem já conseguido garantir vacinas para imunizar cinco vezes a sua população, ao passo que 67 países de baixo e médio rendimento arriscam "ficar para trás" no acesso às vacinas.

Em setembro, a Oxfam já tinha revelado que um grupo de países ricos, que representam 13% da população mundial, tinha adquirido metade das futuras doses de vacina contra a covid-19 em estudo.

As conclusões do relatório agora divulgado pela Peoples Vaccine Alliance apontam para que países ricos como o Canadá já tenham garantido vacinas para imunizar cinco vezes a sua população, ao passo que 67 países de baixo e médio rendimento arriscam "ficar para trás" no acesso às vacinas.



O cenário só será invertido se forem "tomadas medidas urgentes" pelos governos e pela indústria farmacêutica para garantir a produção de doses suficientes para todos, refere a coligação de ONGs.

A Organização Mundial de Saúde estima que para acabar com a pandemia seja preciso vacinar, e assim imunizar, 70% da população mundial. O objetivo a curto prazo é conseguir que "todos os países do mundo sejam capazes de imunizar pelo menos 20% da sua população até 2021", defende a cientista chefe da OMS, Soumya Swaminathan.



No final de outubro, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exigiu que a futura vacina contra a covid-19 esteja "disponível" e "acessível" para todos, defendendo que deve ser considerada um "bem público global". "Ninguém estará seguro [do vírus] até que estejamos todos seguros", lembrou Guterres, que antes disso já tinha criticado o que apelidou de "vacinonacionalismo".



Ainda em junho, numa reunião com os ministros franceses e alemães, e com a participação do Director-Geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus do Luxemburgo, Jean Asselborn, se pronunciou favor do reconhecimento das vacinas como um "bem público global".

"Precisamos de um mecanismo que garanta a disponibilidade de uma vacina acessível a todos, e especialmente aos mais vulneráveis", afirmou na altura.

com agências

