Máscara volta a ser obrigatória em espaços públicos fechados, bem como o distanciamento social de um metro e meio.

Covid-19

Covid regressa em força. Países Baixos endurecem medidas

AFP Máscara volta a ser obrigatória em espaços públicos fechados, bem como o distanciamento social de um metro e meio.

O primeiro-ministro holandês Mark Rutte anunciou na terça-feira à noite um novo endurecimento das medidas para combater o novo pico de infeções contra a covid-19. Entre elas estão o uso obrigatório da máscara em estabelecimentos públicos fechados, como lojas.

Na semana passada os Países Baixos registaram uma média de 7.711 novos casos por dia na semana passada, mais 39% do que na semana anterior, disseram as autoridades de saúde na terça-feira. "Não será uma surpresa para ninguém que esta noite tenhamos uma mensagem difícil. O número de infeções e admissões hospitalares está a aumentar rapidamente", disse o chefe de Governo, acrescentando que as novas restrições entrariam em vigor no sábado.

O governo holandês reintroduziu ainda a regra do distanciamento social de um metro e meio e a exigência de mostrar o passe sanitário será alargada a locais como museus e terraços de restaurantes, acrescentou Rutte em conferência de imprensa.

Foto: AFP

O primeiro-ministro aconselhou os cidadãos a manterem o teletrabalho sempre que possível e a evitar utilizar os transportes públicos nas horas de ponta. Na semana passada os Países Baixos registaram uma média de 7.711 novos casos por dia, mais 39% do que na semana anterior, disseram as autoridades de saúde.

As máscaras serão novamente obrigatórias para as profissões de contacto, tais como cabeleireiros e massagistas, com exceção dos trabalhadores do sexo.

À semelhança do Luxemburgo, o executivo holandês pretende ainda possibilitar à empresas exigir a apresentação do passe sanitário aos trabalhadores para se apresentarem no local de trabalho.

Foto: AFP

Enquanto Rutte anunciava o novo apertar de cinco, centenas de holandeses manifestavam contra as medidas sanitárias, o que levou à intervenção das autoridades policiais."Vivemos num país onde ninguém deveria ser excluído, mas por outro lado temos um grande problema com o coronavírus", disse Rutte.

Com quase 17 milhões de habitantes, os Países Baixos registaram mais de 18 mil mortes devido à covid-19. Quase 84% da população com 18 ou mais anos está totalmente vacinada.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.