Covid-19. Vice-presidente dos EUA isola-se depois de assessora testar positivo

Lusa Katie Miller é a segunda pessoa que trabalha no complexo da Casa Branca a ser infetada mas o Presidente, Donald Trump, já disse que não está preocupado.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, decidiu isolar-se após uma assessora ter testado positivo ao novo coronavírus na semana passada, foi anunciado este sábado.

Um funcionário da administração norte-americana disse, citado pela agência de notícias AP, que Pence está voluntariamente a limitar a sua exposição e a trabalhar a partir de casa. O vice-presidente testou repetidamente negativo à covid-19 desde a exposição mas ainda assim está a seguir o conselho das autoridades médicas.

A decisão de Mike Pence acontece depois de três membros da "task force" da Casa Branca para o novo coronavírus se colocarem em quarentena, depois de terem estado em contacto com a assessora, no caso a porta-voz de Pence, Katie Miller. Pence foi informado do teste positivo da assessora na sexta-feira de manhã, antes de deixar Washington para um dia de viagem a Iowa.

Um dos três membros da "task force" do novo coronavírus que se puseram em quarentena é Anthony Fauci, que é o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas e que se tornou conhecido pelas suas explicações simples e diretas sobre o coronavírus e a doença que causa, a covid-19. Também estão em quarentena Robert Redfield, diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, e o comissário da "Food and Drug Administration" (FDA – Administração de Alimentos e Medicamentos) Stephen Hahn.

Fauci testou negativo ao novo coronavírus. Katie Miller é a segunda pessoa que trabalha no complexo da Casa Branca a ser infetada mas o Presidente, Donald Trump, já disse que não está preocupado. Katie Miller é casada com Stephen Miller, um dos principais conselheiros de Trump.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.

