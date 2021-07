O vice-Presidente brasileiro falou à imprensa na noite de quarta-feira, em Brasília, num momento em que o Governo, presidido por Jair Bolsonaro, é atingido por denúncias de corrupção na compra de imunizantes contra a covid-19.

Vice-PR do Brasil diz que "Saúde sempre foi lugar onde corrupção andou"

O vice-Presidente brasileiro afirmou na quarta-feira que o "Ministério da Saúde sempre foi um lugar onde a corrupção andou", ao comentar as recentes denúncias de corrupção na compra de vacinas contra a covid-19.

"O Ministério da Saúde sempre foi um lugar onde a corrupção andou lá dentro e não se consegue, da noite para o dia, desmanchar uma estrutura que se encontra lá dentro. Isso é uma responsabilidade dos gestores, que têm que estar atentos a isso o tempo todo. Também existe uma Controladoria-Geral que tem que estar atenta a determinadas movimentações", afirmou Hamilton Mourão.

Na semana passada, foi divulgado um alegado esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, em que o deputado federal Luis Miranda e o irmão Luis Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, afirmaram ter alertado o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para presumíveis irregularidades nos contratos.

Luis Ricardo Miranda disse ter sofrido “pressões incomuns” para finalizar os trâmites de compra da vacina, mesmo tendo identificado falhas no processo, como divergências de nomes de empresas envolvidas na negociação e falta de documentos, entre eles o certificado de boas práticas.

Entre outros pontos suspeitos, na negociação ficou acertado que uma empresa, com sede em Singapura, devia receber parte do pagamento mesmo não estando no contrato.

Além disso, o deputado Luis Miranda afirmou à revista Crusoé ter sido alvo de tentativa de suborno para não atrapalhar a negociação da Covaxin.

O contrato, que acabou por ser suspenso na terça-feira, previa a aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana por um total de 1,61 mil milhões de reais (cerca de 270 milhões de euros), apesar de o órgão regulador, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ainda não ter aprovado totalmente o antídoto.

Na sequência das denúncias, a Polícia Federal (PF) e Ministério Público decidiram abrir na quarta-feira uma investigação à negociação da Covaxin pelo Governo.

A denúncia de um empresário de uma tentativa de suborno em troca de um contrato para a aquisição da vacina AstraZeneca levou na quarta-feira à demissão na quarta-feira do diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias.

O vice-Presidente do Brasil afirmou à imprensa desconhecer qualquer esquema que pudesse estar em curso no Ministério da Saúde.

"Eu nunca soube de alguma coisa que estivesse a ocorrer e acredito que o Presidente, quando tomou conhecimento, acionou o ministro [da Saúde], que era o Eduardo Pazuello, para que ele investigasse o que estava acontecendo. Seria a mesma reação que eu teria", afirmou Mourão, mantendo o discurso que tem sido usado pelo Governo sobre o caso.

Mourão disse ainda não acreditar que haja "espaço para prosperar" um pedido de destituição de Bolsonaro, no mesmo dia em que vários partidos, parlamentares da oposição, ex-aliados e movimentos sociais entregaram à Câmara dos Deputados do Brasil um "super pedido" de destituição do chefe de Estado brasileiro.

O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia, totalizou 518.066 mortes e mais de 18,5 milhões de casos positivos de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.940.888 mortos no mundo, resultantes de mais de 181,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

