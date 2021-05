A Organização Mundial de Saúde está a investigar a propensão da variante indiana para causar reinfeções.

Covid-19. Variante indiana detetada em 44 países

A variante indiana do coronavírus mais infecciosa já foi detetada em 44 países, revela a Organização Mundial de Saúde (OMS). O organismo está a investigar a gravidade desta variante e a sua propensão para causar reinfecções.

A estirpe, identificada em outubro, deu origem a três variantes -- B.1.617.1, B.1.617.2 e B.1.617.3 - no meio de um pico sem precedentes nos casos de covid-19 que fez do país do sul da Ásia o local da pior crise mundial do coronavírus mais recente.

Embora possam existir diferenças importantes entre os três, as provas disponíveis são demasiado limitadas para as caracterizar individualmente, disse a OMS num relatório divulgado na terça-feira. Qualquer impacto na eficácia das vacinas ou terapêuticas permanece incerto, afirmou a OMS.

Novos casos da Índia podem ter atingido novo pico

Um instrumento desenvolvido por investigadores da Cambridge Judge Business School e do Instituto Nacional de Investigação Económica e Social sugere que o número de novas infecções por coronavírus na Índia atingiu o seu auge.

"Mas há uma variação substancial entre estados e territórios da união nas suas trajetórias, com casos que continuam a aumentar nas próximas duas semanas em áreas como Assam, Himachal Pradesh, Tamil Nadu e Tripura", revelam os investigadores.

As projeções estão em linha com as de alguns outros peritos, incluindo os conselheiros do primeiro-ministro Narendra Modi. Ainda assim, a nação relatou mais de 300.000 novas infecções durante mais de 20 dias seguidos e os serviços de saúde continuam sobrecarregados.

Empresas indianas atingidas

Algumas empresas na Índia estão a suspender os negócios ou a disponibilizar apoio aos seus trabalhadores.

A Feng Tay anunciou que irá suspender as fábricas indianas por 10 dias para manter os colaboradores em segurança, seguindo-se a empresas como a Honda Motor Co. e a Suzuki Motor Corp. que anunciaram decisões semelhantes nos últimos dias.

