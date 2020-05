Os EUA, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 79.058 mortes em 1.321.223 casos.

Covid-19. Vírus já matou 280.693 pessoas e infetou mais de quatro milhões no mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou 280.693 pessoas e infetou mais de quatro milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP às 19:00 GMT de hoje, com dados oficiais dos países.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 19:00 GMT (20:00 de Lisboa) de hoje, 4.070.660 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 195 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na província chinesa de Wuhan.

Contudo, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, hoje pelo menos 1.354.100 são considerados curados.

Desde a contagem feita às 19:00 GMT de sábado, 4.247 novos óbitos e 85.519 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países com mais óbitos são os Estados Unidos, com 1.314 novas mortes, o Brasil (730) e o Equador (410).

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 79.058 mortes em 1.321.223 casos.

Pelo menos 212.534 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 31.855 óbitos e 219.183 casos, a Itália, com 30.560 mortes (219.070 casos), a Espanha, com 26.621 mortes (224.390 casos) e a França, com 26.380 mortes (176.658 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que mantém o maior número de mortes em comparação com a sua população, com 75 mortes por cada 100.000 habitantes, seguido pela Espanha (57), Itália (51), Reino Unido (47) e França (40).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.901 casos (14 novos entre sábado e hoje), incluindo 4.633 mortes e 78.120 curas.

A Europa totalizava às 19:00 GMT de hoje, 156.111 mortes, para 1.731.314 casos, os Estados Unidos e o Canadá 83.868 mortes (1.389.226 casos), a América Latina e Caribe 20.167 mortes (361.642 casos), a Ásia 10.576 óbitos (292.561 casos), o Médio Oriente 7.585 mortes (225.379 casos), África 2.261 mortes (62.266 casos) e a Oceânia 125 mortes (8.276 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A AFP alerta que devido a correções pelas autoridades ou publicação tardia de dados, os números de aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Em Portugal, morreram até hoje 1.135 pessoas das 27.581 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Portugal é o 21.º país em número de mortos e o 20.º em infetados.

