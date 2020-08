Covid-19. Uso de máscara vai ser obrigatório nas escolas em França

O ano lectivo começa a um de setembro para todos os alunos e, a partir dos 11 anos, todos têm de andar sempre com máscara dentro dos estabelecimentos escolares.

O ano letivo francês inicia-se dia 1 de setembro em França e o uso de máscara passa a ser obrigatório dentro das escolas para todos os alunos, a partir dos 11 anos de idade, anunciou ontem o ministro da Educação francês, Jean-Michel Blanquer.

Inicialmente estava previsto os estudantes só serem obrigados a colocar máscara quando o "distanciamento físico não fosse superior a um metro de distância", mas devido ao elevado crescimento das infeções em França, nos últimos dias, o governo de Macron decidiu alargar o uso obrigatório de máscara pelos estudantes com mais de 11 anos, a todo o horário escolar.

O uso desta medida de proteção não só é obrigatório dentro das aulas mas em toda a escola, precisou o ministro da Educação na quinta-feira em comunicado oficial.

Infeções estão a aumentar

A França está atualmente a entrar numa segunda vaga da epidemia devido ao aumento elevado de casos diários de infeções, alertam os especialistas.

Nos dois últimos dias, os números de infeções registadas no país, mais de 1700 casos em 24 horas, só são comparáveis às identificadas em maio, durante o pico da primeira vaga. "Todos os indicadores continuam a subir e a transmissão do vírus está a intensificar-se", alertaram quinta-feira as autoridades de saúde francesas.

O regresso das férias no estrangeiro e as reuniões familiares são duas das causas apontadas para o aumento e perante o perigo das infeções crescerem agora entre os estudantes com o início do ano letivo o governo francês decidiu reforçar as medidas de proteção, como o uso obrigatório de máscara nas escolas e no local de trabalho.

