Covid-19. Use máscara durante o sexo, aconselha o Canadá

Em tempo de epidemia, faça sexo sozinho se não tem um parceiro fixo, aconselha Theresa Tam, diretora da saúde pública do Canadá numa declaração escrita ao país no dia 2 de setembro.

“A atividade sexual realizada sozinho é a que apresenta um menor risco nesta época da covid-19”, declarou esta responsável num comunicado onde apresenta as regras de segurança durante as relações sexuais ocasionais.



"Evite contacto cara a cara"

Neste tempo de crise pandémica também o sexo tem de ser menos livre e 'caliente'. “Nada de beijos e evite o contacto cara a cara” durante o ato sexual, e “considere usar máscara que cubra o nariz e a boca”, pede a responsável pela saúde pública do Canadá a quem decidir se envolver com uma pessoa “fora de casa ou do seu círculo de amigos próximos”.

E antes de se partirem para uma situação mais ‘escaldante’, é importante “estabelecer uma relação de confiança com o seu parceiro” e adotarem várias regras de segurança.

Em primeiro lugar, avança Theresa Tam “devem monotorizar os sintomas, verificar se nenhum dos dois apresenta sintomas suspeitos de covid-19”, depois não devem “consumir álcool ou substâncias que os possam levar a tomar decisões inseguras”, e como sempre devem usar preservativo.

Limite os contactos durante o sexo

“As evidências atuais indicam que há uma probabilidade muito baixa de contrair o novo coronavírus através do sémen ou fluidos vaginais. No entanto, mesmo que as pessoas envolvidas não apresentem sintomas, a atividade sexual com novos parceiros aumenta o risco de ser infetado ou transmitir a covid-19 por contato próximo, como beijar”, realça esta responsável no comunicado à população canadiana.

Por isso, durante o ato sexual pede: “Lembre-se, como acontece com todas as interações sociais, tente manter o número de contatos próximos reduzidos, se possível”.

