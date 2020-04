Estão confirmados 1.650.651 casos de infecção em todo o mundo.

Covid-19. Ultrapassada barreira dos 100.000 mortos no mundo

Lusa

Mais de cem mil pessoas já morreram, a nível global, em consequência da doença covid-19, segundo um balanço divulgado hoje pela agência France Press.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa junto de fontes oficiais, e divulgados às 19:30 (hora do Luxemburgo), 100.661 pessoas morreram por causa do novo coronavírus, 70% (70.245) das quais na Europa.

Itália é o país com mais mortos contabilizados (18.849), seguindo-se os Estados Unidos (17.925), Espanha (15.843) e França (13.197).

Segundo a France Press, foram confirmados 1.650.651 casos de infecção em todo o mundo, sobretudo na Europa (857.233 casos) e nos Estados Unidos, com mais de 475 mil pessoas infetadas. A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

O Luxemburgo regista hoje 3.223 infetados pelo novo coronavírus, o que representa um aumento de 108 casos em relação a quinta-feira. Nas últimas 24 horas, o Grão-Ducado registou mais duas mortes associadas à covid-19.

Desde o dia 29 de fevereiro, dia da primeira infeção diagnosticada no Luxemburgo, a doença já vitimou mortalmente 54 pessoas. Este é o último balanço publicado no portal da Saúde, em sante.lu.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quarta-feira (+10,9%).



