Covid-19. Trump quer começar a usar a vacina antes das eleições

Redação

A administração Trump está a considerar contornar as normas regulamentares dos EUA para acelerar a utilização da vacina experimental contra o coronavírus do Reino Unido. O objectivo é que possa ser utilizada antes das eleições presidenciais, revela hoje o jornal Financial Times. Esta hipótese de acelerar a disponibilidade de uma vacina envolveria que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA conceda "autorização de uso de emergência" em Outubro a uma vacina a ser desenvolvida numa parceria entre a AstraZeneca e a Universidade de Oxford.

A disponibilização de uma vacina antes das eleições poderia permitir ao presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que teria conseguido inverter a grave situação provocada pelo covid-19 que já matou mais de 170.000 norte-americanos, na sequência de críticas generalizadas à sua forma de lidar com a pandemia.

No seu discurso na convenção de quinta-feira à noite, Joe Biden, o opositor democrata do Sr. Trump, disse que a resposta dos EUA ao vírus foi "o pior desempenho de qualquer nação".

A eleição presidencial nos Estados Unidos realiza-se a 3 de novembro.



