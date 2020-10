Mais uma vez Donald Trump deu pareceres na luta contra o coronavírus sem garantias médicas e científicas.

Covid-19. Trump prometeu uma "cura" gratuita que é improvável e não está devidamente estudada

Ana B. Carvalho Mais uma vez Donald Trump deu pareceres na luta contra o coronavírus sem garantias médicas e científicas.

O Presidente norte-americano Donald Trump prometeu que a Administração para a Alimentação e os Medicamentos (FDA na sigla em inglês) autorizará "rapidamente" a "cura" que foi utilizada no seu processo de recuperação.

No entanto, a técnica que lhe foi aplicada no tratamento da covid-19, envolve tratamentos de anticorpos, um processo que os especialistas consideram "muito lento" e cuja eficácia na luta contra a covid-19 não está devidamente estudada.



Num vídeo cheio de divagações, com quase cinco minutos, publicado no Twitter esta quarta-feira, Trump proclamou que um medicamento experimental da farmacêutica Regeneron que lhe tinha permitido recuperar da covid-19, chamando-lhe "cura" e prometendo torná-lo de acesso "livre" para todos os americanos.



Este anúncio de Trump de apoio aos tratamentos experimentais surge num momento em que se torna altamente improvável que se encontre uma vacina eficaz contra o novo coronavírus antes do dia das eleições.

Contudo, há poucos dados sobre a eficácia deste tratamento, que consiste na utilização de anticorpos monoclonais imitando as defesas naturais do corpo contra a infecção, para os doentes com covid-19 e é provável que haja escassez tendo em conta a demanda.



A FDA, numa declaração, disse que não comentaria os pedidos pendentes de tratamentos de anticorpos, citando a política da agência. Mas os analistas de investimento prevêem que uma autorização de emergência poderá vir algures entre a próxima semana e o final do ano.

Jaime Nina, infecciologista do Hospital Egas Moniz e professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Lisboa, disse ao Expresso que manifesta algumas reservas quanto a este tratamento. Isto porque o medicamento que foi administrado a Trump, o REGN-COV2, tem por base uma técnica que “além de lenta é muito cara”, cita o jornal.

“Demora entre três a cinco meses, supondo que o vírus já está isolado. Por isso, pode dar para tratar um presidente mas não milhões de pessoas. Não é definitivamente a penicilina da covid-19.”

O especialista deu ainda o exemplo que o mesmo tipo de obstáculo surgiu durante o surto de ébola, explicando que o tratamento com anticorpos monoclonais “foi usado em algumas pessoas” e com “muito sucesso” — isto é, permitindo “uma diminuição significativa da mortalidade” — mas depois “não se conseguiu fabricar em quantidades suficientes para tratar o surto na República Democrática do Congo”, pois não foi possível escalar a produção.

A própria farmacêutica Regeneron terá apenas divulgado alguns dados preliminares de um dos seus ensaios em fase avançada, no qual 275 pessoas receberam o tratamento. Mostrou que o tratamento pode reduzir a carga viral e acelerar a recuperação, mas não é claro se o medicamento reduz o risco de morte.

A Regeneron disse que pediu uma autorização de emergência à FDA algumas horas depois de Trump ter mencionado publicamente o cocktail de anticorpos no vídeo publicado no Twitter.

Trump, que exerceu uma pressão invulgar sobre a FDA para aprovar rapidamente tratamentos e vacinas contra o novo coronavírus, está agora a prometer aos reguladores federais que as terapias de anticorpos recebam luz verde de ambas as empresas.

"A autorização de utilização de emergência está toda definida, e temos de a assinar agora", disse Trump no vídeo de quarta-feira. Não está claro quão rapidamente a FDA irá decidir sobre o pedido de autorização de utilização de emergência de qualquer das empresas, mas segundo Zachary Brennan, da revista Politico esta situação "levanta outro ponto de inflexão para uma agência que viu a sua independência ser posta em causa pela pressão política durante a pandemia".

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

A FDA concedeu anteriormente autorizações de utilização de emergência para dois tratamentos defendidos por Trump - hidroxicloroquina e plasma convalescente - apesar da escassa evidência da sua eficácia. A FDA revogou mais tarde a autorização da hidroxicloroquina após ensaios rigorosos terem verificado que o medicamento anti-malária não funcionava em doentes com covid-19.

Segundo, Brennan, uma autorização de uso precoce de emergência para tratamentos de anticorpos poderia também dificultar às empresas atrair voluntários para ensaios clínicos que pudessem provar se funcionavam e em que dosagem. Esta tem sido uma preocupação para os ensaios de plasma convalescente em curso após a FDA ter concedido uma autorização de emergência há cerca de seis semanas.

A Operação Warp Speed, o programa de administração Trump que acelera o desenvolvimento de vacinas e terapêuticas contra o coronavírus, forneceu 450 milhões de dólares à Regeneron para fornecer até 300.000 doses de tratamento, ou 1,3 milhões de doses de prevenção, para os americanos, sem qualquer custo antes do final do ano.

Não está claro como serão distribuídas as próximas doses ou o que poderão custar. Regeneron disse que o seu acordo com a Roche, que fabrica produtos farmacêuticos, para aumentar a capacidade de fabrico poderia resultar em 650 000 e 2 milhões de doses para tratar covid-19, ou entre 4 milhões e 8 milhões de doses para ajudar a evitar que as pessoas adoeçam.

Regeneron ainda não forneceu quaisquer dados que demonstrem que o seu cocktail de anticorpos previne a doença.

A farmacêutica Eli Lilly, que também está a realizar múltiplos ensaios em fase final sobre um tratamento semelhante, divulgou resultados parciais de um estudo que mostra que a sua terapia pode reduzir os níveis de vírus e possivelmente ajudar com os sintomas. A empresa disse que poderia fornecer até 1 milhão de doses do seu tratamento antes do final do ano, mas não está claro se todas essas doses seriam reservadas para os EUA ou se Warp Speed as compraria para fornecer aos americanos sem qualquer custo.

Segundo Brennan, os funcionários da Warp Speed esperam que os tratamentos de anticorpos possam ser lançados rapidamente e funcionar como uma ponte para as vacinas.

Política de vacinação

Trump admitiu que é pouco provável que uma vacina seja autorizada antes das eleições de 3 de novembro, após o lançamento, esta semana, das normas de orientação da FDA, que reforçam os padrões de aprovação de emergência.

Trump chegou ainda a reivindicar sem provas que a Casa Branca fazia parte de uma conspiração política no seio da FDA para impedir a aprovação de uma vacina antes das eleições. "Penso que deveríamos tê-la antes das eleições, mas francamente a política envolve-se e não faz mal", disse Trump.

Segundo a revista Politico, dos quatro candidatos à vacina em fase final de testes nos EUA, apenas a Pfizer diz que é possível saber se a sua vacina funciona até ao final de outubro.

O principal funcionário da FDA, Peter Marks, disse na quarta-feira que pensa que uma vacina pode estar pronta em novembro ou dezembro.



