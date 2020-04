A mensagem do Presidente dos EUA causou choque na comunidade científica

Covid-19. Trump insinua que vírus poderia ser tratado com injecção de desinfectante

O Presidente dos EUA, Donald Trump, insinuou esta quinta-feira, a possibilidade de injeção de desinfetante nos pulmões ou aplicação de “luz solar” em humanos como possibilidades de tratamento do novo coronavírus. A comunidade científica demonstrou choque e um importante produtor de desinfectantes lançou um aviso para que os seus produtos não sejam utilizados no corpo humano.

“Como líderes globais em produtos de saúde e higiene, queremos deixar claro que, sob nenhuma circunstância, os nossos produtos desinfetantes devem ser administrados no corpo humano (por injeção, ingestão ou qualquer outra via)”, disse , em comunicado a empresa Reckitt Benckiser, que detém marcas como a Vanish e Cillit Bang.

Donald Trump, durante o ‘briefing’ diário na Casa Branca, esta quinta-feira, disse que cientistas estavam a analisar o efeito de desinfetantes no novo vírus, aproveitando a oportunidade para perguntar a uma especialista presente na sala se a inserção desses químicos nos pulmões poderia ser uma possibilidade de cura.

A intervenção que deu origens a uma maré de críticas à volta de todo mundo, surgiu depois de Bill Bryan, que dirige a divisão de ciência e tecnologia do Departamento de Segurança Interna, ter apresentado a mais recente investigação da sua equipa, que conclui que o vírus não sobrevive por longo períodos em temperaturas mais quentes e húmidas. Segundo Bryan, “o vírus morre mais rapidamente quando exposto à luz do sol”, o que levou Trump a questionar se seria possível levar a luz “para dentro do corpo”, citou a agência Lusa.

“Atingimos o corpo com uma tremenda intensidade, seja ultravioleta ou apenas uma luz muito poderosa”, disse Trump, explicando: trazendo “a luz para dentro do corpo, o que pode ser feito através da pele ou de alguma outra maneira”.

Logo a seguir, Trump teve outra ideia, questionando se seria possível de a colocar em prática: “Vejo o desinfetante, que derruba o vírus num minuto. Um minuto. Haverá alguma forma de fazer algo do género, como injetar ou fazer o género de uma limpeza numa pessoa?”.

“Pode fazer-se com que entre nos pulmões. Eu não sou médico. Mas isso teria um efeito tremendo nos pulmões. Pode curar num minuto. Num minuto! Seria interessante investigar-se isso”, comentou o Presidente.



A comunidade científica em todo o mundo agiu rapidamente no contra-ataque de informação que critica as “mensagens de saúde inadequadas” do Presidente norte-americano.

“Esta noção de injetar ou ingerir qualquer tipo de produto de limpeza é irresponsável e perigosa”, disse Vin Gupta, pneumologista e especialista em políticas de saúde pública, em declarações à NBC News. “É um método comum que as pessoas utilizam quando se querem matar”, acrescentou.

Qualquer quantidade de lixívia ou álcool isopropílico ou qualquer tipo de desinfetante doméstico comum é inadequado para ingestão, mesmo em pequenas quantidades. Pequenas quantidades são mortais”, disse Gupta.

"A inalação de cloro branqueador seria absolutamente a pior coisa para os pulmões", disse o pneumologista John Balmes à Bloomberg News. "As vias respiratórias e os pulmões não são feitos para serem expostos nem mesmo a um aerossol de desinfetante". "Nem mesmo uma baixa diluição de lixívia ou de álcool isopropílico é segura". É um conceito totalmente ridículo".

Trump já havia sido alvo de críticas pela comunidade científica, pelas suas recomendações irresponsáveis ao ter sugerido um medicamento contra a malária, a hidroxicloroquina, apesar da falta de provas clínicas que garantam que possa ter um efeito positivo no tratamento da covid-19 e de algumas preocupações que podem até ser prejudiciais.

Profissionais de saúde de todo mundo têm manifestado o seu desagrado nas redes sociais em relação às declarações do Presidente dos EUA, mas também artistas e ativistas têm demonstrado o seu desagrado. Esta sexta-feira, o rapper Snoop Dogg partilhou no Instagram uma imagem do Presidente Donald Trump a beber lixívia, seguindo-se a sugestão de que, talvez, primeiro pudesse ser o presidente e os seus apoiantes a testar a injecção de desinfectante.

Os Estados Unidos já registaram mais de 800.000 casos de infeção com o novo coronavírus, com cerca de 50.000 mortes.





