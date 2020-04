No Hospital Circolo, na Lombardia, seis novos assistentes robots vigiam os doentes dos cuidados intensivos. "São incansáveis e não podem ser contaminados", vinca o diretor da unidade.

Covid-19. Tommy, o "enfermeiro robot" que ajuda a salvar vidas em Itália

"Os robots são assistentes incansáveis. Eles não podem ser contaminados, nunca estão doentes": estes recrutas são venerados pelo chefe da unidade de cuidados intensivos do Hospital Circolo em Varese, no norte de Itália, lotado de doentes graves com coronavírus.

Controlados à distância, o "enfermeiro robot" Tommy e os seus cinco colegas robots recentemente adquiridos pelo hospital são activados pelos próprios doentes, e verificam os parâmetros vitais ou desencadeam procedimentos essenciais para a sobrevivência destes pacientes infetados.

Alguns dos robots com pouco mais de meio metro de altura, são brancos, com telas e sensores que funcionam na sua 'cabeça', enquanto outros, mais simples, parecem uma pequena vassoura preta sobre rodas com uma tela retangular como 'cabeça'. Todos eles parecem ter saído de um filme futurista.

Profissionais de saúde mais protegidos

Através do controlo remoto destes "enfermeiros", os médicos e enfermeiros deste hospital italiano em Varese protegem-se e poupam no equipamento de protecção. E, segundo os médicos, estes pequenos robots têm outra vantagem: fazem sorrir alguns pacientes.

Perto da fronteira suíça, Varese é uma das zonas mais poupadas da Lombardia, a região que é responsável por 60% de todas as mortes em Itália.

Mas este hospital acolhe muitos doentes de áreas duramente atingidas, como Bergamo, onde os serviços de saúde se encontram sobrelotados.

10% dos infetados são profissionais da saúde

Na Lombardia, o pessoal médico foi "gravemente atingido pelo vírus". O facto de estes robots não poderem ser contaminados é formidável", diz Francesco Dentali. Segundo o Instituto Superior de Saúde, quase 10% das mais de 132.547 pessoas oficialmente infectadas no país são pessoal médico. Em Portugal há 1332 profissionais de saúde infetados.

A Associação Médica elaborou uma lista de 70 médicos que morreram desde o início da pandemia, sem poder especificar se essas mortes são ou não imputáveis ao vírus.

Com 16523 mortos (incluindo 9.202 na Lombardia), a Itália é o país mais enlutado do mundo pelo Covid-19, de acordo com relatórios oficiais. Mas o número de mortes é sem dúvida muito mais elevado, como mostram os primeiros dados sobre o excesso de mortalidade nas zonas afectadas.

