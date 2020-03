O número de casos confirmados desde o início da epidemia foi de 3.858, em comparação com 3.089 no dia anterior, um aumento de 25%.

Covid-19. Sobe para 148 número de mortes em Itália, 41 nas últimas 24 horas

Lusa O número de casos confirmados desde o início da epidemia foi de 3.858, em comparação com 3.089 no dia anterior, um aumento de 25%.





A Itália registou 41 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 148 o número total de óbitos registados até agora naquele país, divulgou hoje a Proteção Civil italiana.



Desse total, 414 já estão curados, 138 a mais que no dia anterior.

A Itália é o país europeu, e o terceiro no mundo (depois da China e da Coreia do Sul), mais afetado com casos de Covid-19, o nome atribuído pela Organização Mundial Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus que foi detetado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de Hubei (centro da China).

A epidemia de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções graves respiratórias como pneumonia, causou, até à data, cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo nove em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.